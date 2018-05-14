В Молдове снова подорожают сигареты
В 2019—2020 году вырастут ставки акциза на сигареты без фильтра. Повышение акцизов, соответственно, приведет к росту цен на табак.
В 2019—2020 году вырастут ставки акциза на сигареты без фильтра. Повышение акцизов, соответственно, приведет к росту цен на табак.
На 2019 год специфическая часть акциза будет установлена в размере 460 леев за 1000 штук и 6% адвалорной части, а в 2020 году специфическая часть — 540 леев за 1000 штук и адвалорная — 9%.
Итак, Молдова должна к 2025 году установить ставку акциза не менее 90 евро за 1000 сигарет, независимо от взвешенной розничной цены. Увеличение акцизов на табачные изделия также является средством борьбы с их потреблением.