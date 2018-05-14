Центробанк планирует изменить тарифы на ОСАГО

Закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не чаще раза в год. Пока Центробанк дважды воспользовался этим правом — оба раза тарифы росли, последний раз регулятор поднимал их в апреле 2015-го.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус — он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП. Эту систему Центробанк менять не намерен.

В проекте изменений не указаны новые значения минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО и коэффициенты. Их размер еще предстоит определить. Центробанк предлагает оставить прежними действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя.