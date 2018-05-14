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12:27 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Самойлов: «Перекуров на объекте быть не должно!»

Мэр Перми поручил найти возможность ускорить ход ремонта Коммунального моста.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, с 10 мая на Коммунальном мосту начались плановые работы, первый этап которых рассчитан до 8 июня. В настоящее время ограничено движение на двух полосах в направлении «из города» на участке от ул. Окулова до середины моста. С 13 июня планируется перекрытие следующего участка.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу найти возможность сократить сроки ремонта.

«Поступают обращения от жителей о том, что дорожники пассивно ведут работы на мосту. Я съездил и посмотрел, как трудится подрядчик. Перекуров на объекте быть не должно! Полгорода утром и вечером стоит в пробке, люди опаздывают по делам, клянут такую организацию работы на чем свет стоит, разными непарламентскими словами. Рассмотрите возможность повысить темп работ, сократить сроки ремонта моста», — подчеркнул градоначальник.

Дмитрий Самойлов потребовал ежедневно докладывать ему о ходе работ на мосту. Завтра он намерен провести внеплановый выезд на объект.

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