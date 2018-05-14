В Челябинске выбрали нового оператора ТКО

На данный момент услуги по вывозу мусора все еще оказывает МУП «Горэкоцентр». Сейчас необходимо определить подрядчиков и утвердить тарифы. Планируется, что новая организация приступит к исполнению своих обязанностей до 1 июня.

«Мы работаем в соответствии с дорожной картой по приходу Регоператора, всю работу координирует Управление ЖКХ. В настоящее время возникли нестыковки во взаимоотношениях МУП “Горэкоцентр” и Управляющих компаний. В частности в Курчатовском районе. Отлаживается все в ручном режиме, — рассказал Глава города Евгений Тефтелев. — Я еще раз поручу своему первому заместителю Юрию Параничеву предметно разобраться по каждому конкретному случаю, по каждой контейнерной площадке. Но напомню, что если у жителей возникают вопросы по поводу уборки мусора, они могут обратиться в районную администрацию».