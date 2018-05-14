В Петербурге резко подорожали овощи, зато подешевели апельсины
Общий уровень инфляции на потребительском рынке составил 2,7%
Общий уровень инфляции на потребительском рынке составил 2,7%
Наибольший рост цен с начала 2018 года на продовольственном потребительском рынке
Лидером подорожания за 4 месяца стала морковь — она выросла в цене на 50,2% по отношению к декабрю 2017 года. Ощутимо подорожали и другие овощи: капуста — на 49,4%, картофель — на 34,3%, свекла — на 32,4%, лук — на 19,4%.
Среди мясных продуктов отмечена разнонаправленная динамика, однако в целом цены стабильны. Так, говядина за четыре первых месяца года в цене вообще не изменилась, свинина подешевела на 0,4%, куриное мясо — на 2,1%, сосиски — на 0,2%. Колбаса же подорожала на 1,8%.
Молоко выросло в цене, по сравнению с декабрем, на 2−5%, в зависимости от сорта, сливочное масло подорожало на 1,4%, другие молочные продукты в цене практически не изменились.
Заметно, почти на 9%, подорожали в Петербурге куриные яйца. На 5,1% вырос в цене сахар, почти на 3% стал дороже чай, на 6% — кофе.
Ряд продуктов, наоборот, стали дешевле, по сравнению с началом 2018 года. Лидером снижения цен оказались апельсины, подешевевшие на 10%. На 7,5% меньше стала стоить гречневая крупа,
Водка стала дешевле на 0,6%, шампанское — на полпроцента, российские коньяк и пиво примерно на столько же подорожали.
«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах апреля 2018 года составила 4771,36 руб. в расчете на месяц, что на 1,3% выше, чем в марте 2018 года», — отмечают в Петростате.
В целом продовольственные товары в Петербурге за первые четыре месяца 2018 года подорожали на 2,7%. Рост цен на непродовольственные потребительские товары составил 1%.
Платные услуги выросли в цене на 0,8%. «В апреле 2018 года наибольший рост цен отмечался на услуги зарубежного туризма — 4,7%, гостиниц — 2,8,
Бензин на АЗС Петербурга подорожал в диапазоне 1,-1,7%, в зависимости от сорта, дизельное топливо выросло в цене на 2,9%.
Добавим, что средняя начисленная зарплата в Петербурге составила 57 409 рублей за февраль 2018 года (более поздних данных пока что нет). Это на 11,9% больше, чем в феврале 2017 года.