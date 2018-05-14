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12:32 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге резко подорожали овощи, зато подешевели апельсины

Общий уровень инфляции на потребительском рынке составил 2,7%

Наибольший рост цен с начала 2018 года на продовольственном потребительском рынке Санкт-Петербурга отмечен у овощей. Мясные продукты практически не дорожали, а по отдельным позициям даже отмечено небольшое снижение цен. Топливо и услуги неспешно дорожают. Такие данные обнародовал Петростат, сделав анализ цен на продукты в период января-апреля текущего года.

Лидером подорожания за 4 месяца стала морковь — она выросла в цене на 50,2% по отношению к декабрю 2017 года. Ощутимо подорожали и другие овощи: капуста — на 49,4%, картофель — на 34,3%, свекла — на 32,4%, лук — на 19,4%.

Среди мясных продуктов отмечена разнонаправленная динамика, однако в целом цены стабильны. Так, говядина за четыре первых месяца года в цене вообще не изменилась, свинина подешевела на 0,4%, куриное мясо — на 2,1%, сосиски — на 0,2%. Колбаса же подорожала на 1,8%.

Молоко выросло в цене, по сравнению с декабрем, на 2−5%, в зависимости от сорта, сливочное масло подорожало на 1,4%, другие молочные продукты в цене практически не изменились.

Заметно, почти на 9%, подорожали в Петербурге куриные яйца. На 5,1% вырос в цене сахар, почти на 3% стал дороже чай, на 6% — кофе.

Ряд продуктов, наоборот, стали дешевле, по сравнению с началом 2018 года. Лидером снижения цен оказались апельсины, подешевевшие на 10%. На 7,5% меньше стала стоить гречневая крупа, чуть-чуть подешевели мука, хлеб, вермишель и подсолнечное масло.

Водка стала дешевле на 0,6%, шампанское — на полпроцента, российские коньяк и пиво примерно на столько же подорожали.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах апреля 2018 года составила 4771,36 руб. в расчете на месяц, что на 1,3% выше, чем в марте 2018 года», — отмечают в Петростате.

В целом продовольственные товары в Петербурге за первые четыре месяца 2018 года подорожали на 2,7%. Рост цен на непродовольственные потребительские товары составил 1%.

Платные услуги выросли в цене на 0,8%. «В апреле 2018 года наибольший рост цен отмечался на услуги зарубежного туризма — 4,7%, гостиниц — 2,8, санаторно-оздоровительные услуги — 1,8%», — отмечает орган госстатистики.

Бензин на АЗС Петербурга подорожал в диапазоне 1,-1,7%, в зависимости от сорта, дизельное топливо выросло в цене на 2,9%.

Добавим, что средняя начисленная зарплата в Петербурге составила 57 409 рублей за февраль 2018 года (более поздних данных пока что нет). Это на 11,9% больше, чем в феврале 2017 года.

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