Более 0,5 млрд руб. добавили на развитие среднего профобразования в Новосибирской области

«Уточнен объем финансирования мероприятий государственной программы в 2018—2020 годах. Предусматривается изменение объема финансового обеспечения государственной программы по сравнению с утвержденной редакцией в части увеличения на 520,4 миллиона рублей», — сказал он.

Исполняющий обязанности министра уточнил, что дополнительные средства, в частности, направят на внедрение инновационных образовательных программ, создание совместно с работодателями новой инфраструктуры для подготовки кадров, покупку нового оборудования. Кроме того, увеличивается финансирование на участие образовательных учреждений в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства.