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14:09 (мск), источник: ТАСС

Более 0,5 млрд руб. добавили на развитие среднего профобразования в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области увеличило затраты на развитие среднего профессионального образования в регионе на 520 миллионов рублей. Дополнительные деньги направят, в частности, на обновление учебного оборудования и внедрение новых образовательных программ, сообщил в понедельник в рамках заседания регионального правительства исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Уточнен объем финансирования мероприятий государственной программы в 2018—2020 годах. Предусматривается изменение объема финансового обеспечения государственной программы по сравнению с утвержденной редакцией в части увеличения на 520,4 миллиона рублей», — сказал он.

Исполняющий обязанности министра уточнил, что дополнительные средства, в частности, направят на внедрение инновационных образовательных программ, создание совместно с работодателями новой инфраструктуры для подготовки кадров, покупку нового оборудования. Кроме того, увеличивается финансирование на участие образовательных учреждений в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства.

Общий объем финансирования в рамках региональной программы развития среднего профессионального образования Новосибирской области в 2018−2010 годах составит около 8,7 миллиарда рублей. Ожидается, что программа позволит сохранить высокий процент трудоустройства выпускников ссузов по профессии, сделает среднее профессиональное обучение более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья и повысит зарплаты педагогов.

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