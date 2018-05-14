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13:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На 8% за год подорожал бензин в Новосибирской области

В апреле 2018 года цены на топливо по сравнению с мартом повысились на 0,9%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 7,9%, об этом сообщили аналитики Новосибирскстата.

На 8% за год подорожал бензин в Новосибирской области, рассказали аналитики Новосибирскстата.

В апреле 2018 года стоимость топлива по сравнению с мартом увеличилась на 0,9%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 7,9%.

Средняя цена на топливо марки АИ-92 в апреле 2018 года составляла 37,2 рубля за литр, 95-й бензин можно было приобрести по цене 40,14 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 стоил 44,84 рубля за литр, а дизельное топливо — 42,22 рубля за литр.

Самый дешевый 92-й бензин в Сибири можно приобрести на автозаправках республики Алтай по 36,55 рубля за литр, 95-й — в Хакасии по 39,28 рубля за литр.

Лидерами по уровню цен на бензин марки АИ-92 и АИ-95 остается Забайкальский край — топливо продают по 40,27 и 42,46 рубля за литр соответственно.

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