На 8% за год подорожал бензин в Новосибирской области, рассказали аналитики Новосибирскстата.

В апреле 2018 года стоимость топлива по сравнению с мартом увеличилась на 0,9%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 7,9%.

Средняя цена на топливо марки АИ-92 в апреле 2018 года составляла 37,2 рубля за литр, 95-й бензин можно было приобрести по цене 40,14 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 стоил 44,84 рубля за литр, а дизельное топливо — 42,22 рубля за литр.

Самый дешевый 92-й бензин в Сибири можно приобрести на автозаправках республики Алтай по 36,55 рубля за литр, 95-й — в Хакасии по 39,28 рубля за литр.