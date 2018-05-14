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15:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Продовольственная корзина в Воронежской области подорожала до 3561 рубля

Цены с начала года выросли на 8%.

Источник: РИА "Воронеж"

Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области в апреле составила 3561 рубль. С начала года она подорожала на 8%, сообщила пресс-служба Воронежстата в понедельник, 14 мая.

В апреле по сравнению с декабрем 2017 года цены на продовольственные товары повысились на 1,9%. Значительно возросли цены на свинину, пшено, сахар, куриные яйца, картофель, почти все виды овощей, виноград и яблоки (на 3−17,9%). Одновременно снизились цены на стерилизованное питьевое молоко, живую и охлажденную рыбу, гречневую крупу, бананы и свежие огурцы (на 2,3−21,9%).

Непродовольственные товары с начала года выросли в среднем на 1%. В апреле же на 1,9 — 7,9% подорожали комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, табуреты для кухни, роликовые коньки, дизельное топливо, металлочерепица, обрезные доски, древесностружечные плиты. Одновременно специалисты зафиксировали снижение цен на женские ветровки, телефонные аппараты сотовой связи, смартфоны, землю для растений, еврошифер (на 1,1 — 2,8%). Что касается лекарств, то на 1,5 — 3,4% выросли цены на глицин, таурин, аллохол и поливитамины. В то же время корвалол, валокардин, супрастин, валидол и ртутные медицинские термометры подешевели на 1−2,3%.

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