Tesla теряет головы

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Пока Илон Маск пытается наладить массовое производство своих электромобилей, его компания лишается одного топ-менеджера за другим. Череда уходов руководителей Tesla началась еще в феврале, а на днях компанию покинули Мэттью Скволл, отвечавший за безопасность автомобилей и перешедший в Waymo. Кроме него старший вице-президент по разработке Даг Филд отправился в бессрочный отпуск.

Текучка в компании Илона Маска приобретает угрожающие масштабы: начиная с февраля, каждый месяц компанию покидал кто-то из топ-менеджеров. Последними в этом списке стали Мэттью Скволл и Даг Филд.

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Мэтью Скволл преимущественно отвечал за систему безопасности автомобилей Tesla. И именно с ней у электромобилей компании в последнее время возникали проблемы — здесь и сбитая на полном ходу женщина, и Tesla Model S, врезавшийся на высокой скорости в стену, в результате чего водитель и пассажир погибли. Тем не менее господин Скволл не просто уходит из Tesla, что можно было бы связать с расследованием этих инцидентов, — он переходит к главному конкуренту Tesla, компанию Waymo. Это бывшее подразделение Alphabet, занимающееся производством беспилотных автомобилей. На новом месте Мэтью Скволл занял схожую должность в департаменте обеспечения безопасности машин.

Чуть ранее Илон Маск лишился одного из своих главных помощников, человека, которого он сам называл «одним из самых талантливых» руководителей в мире, — Дага Филда, который занимался разработкой новых моделей, к примеру — Model 3. Однако несколько месяцев назад Илон Маск взял выпуск массового электромобиля компании под личный контроль. СМИ связывают уход господина Филда в бессрочный отпуск именно с проблемами, возникшими с этим автомобилем. Однако официально в компании заявляют, что менеджеру просто «необходимо время, чтобы перезарядиться и провести время с семьей».

В прошлом месяце компанию покинул глава разработки системы помощи водителю Autopilot Джик Келлер, перешедший работать в Intel Corp. В марте Tesla покинули сразу два топ-менеджера, а в феврале из компании ушел директор по продажам Джон Макнил, который теперь работает в Lyft. Очевидно, что в Tesla происходят очень нехорошие вещи, говорит известный инвестор Джим Чанос, возглавляющий компанию Kynikos Associates Ltd. При этом ситуация в Tesla напоминает ему то, что происходило в Valeant Pharmaceuticals и Enron Corp.— двух гигантах-однодневках.

«Это всегда нехорошо, если почти все ваши топ-менеджеры покидают компанию на фоне высоких цен на акции, — заявил господин Чанос в эфире подкаста от Bloomberg Masters in Business.— Это значит, что что-то не так. Я не знаю, что именно, но это видят почти все топ-руководители Tesla, и они уходят из компании, оставляя на столе пакеты опционов».