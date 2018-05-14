Tesla теряет головы
Каждый месяц компанию покидает
Каждый месяц компанию покидает
Пока Илон Маск пытается наладить массовое производство своих электромобилей, его компания лишается одного
Текучка в компании Илона Маска приобретает угрожающие масштабы: начиная с февраля, каждый месяц компанию покидал
Мэтью Скволл преимущественно отвечал за систему безопасности автомобилей Tesla. И именно с ней у электромобилей компании в последнее время возникали проблемы — здесь и сбитая на полном ходу женщина, и Tesla Model S, врезавшийся на высокой скорости в стену, в результате чего водитель и пассажир погибли. Тем не менее господин Скволл не просто уходит из Tesla, что можно было бы связать с расследованием этих инцидентов, — он переходит к главному конкуренту Tesla, компанию Waymo. Это бывшее подразделение Alphabet, занимающееся производством беспилотных автомобилей. На новом месте Мэтью Скволл занял схожую должность в департаменте обеспечения безопасности машин.
Чуть ранее Илон Маск лишился одного из своих главных помощников, человека, которого он сам называл «одним из самых талантливых» руководителей в мире, — Дага Филда, который занимался разработкой новых моделей, к примеру — Model 3. Однако несколько месяцев назад Илон Маск взял выпуск массового электромобиля компании под личный контроль. СМИ связывают уход господина Филда в бессрочный отпуск именно с проблемами, возникшими с этим автомобилем. Однако официально в компании заявляют, что менеджеру просто «необходимо время, чтобы перезарядиться и провести время с семьей».
В прошлом месяце компанию покинул глава разработки системы помощи водителю Autopilot Джик Келлер, перешедший работать в Intel Corp. В марте Tesla покинули сразу два
«Это всегда нехорошо, если почти все ваши
Кирилл Сарханянц.