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16:55 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани подготовили восемь площадок для размещения ветроэлектростанций

Губернатор края Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания в РФ Игнасио Ибаньес обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики.

Глава региона отметил, что Краснодарский край на протяжении нескольких лет входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России. Экономика диверсифицирована, что определяет ее устойчивость к кризисным явлениям и вносит весомый вклад в формирование валового внутреннего продукта страны.

В крае работает более 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира, потенциал сотрудничества очень велик. Губернатор обратил внимание на такое направление, как развитие нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

«Краснодарский край — ведущий курортный регион страны, и мы заинтересованы в создании альтернативной экологически чистой энергетики. Знаю, что есть проект, в котором готов участвовать испанский инвестор — строительство в Темрюкском районе ветроэлектростанции», — отметил Вениамин Кондратьев.

Игнасио Ибаньес подтвердил, что испанские компании успешно работают на территории края, в дальнейшем планируется увеличение их численности.

Вице-губернатор Василий Швец отметил, что в регионе среднегодовая скорость ветра составляет 8 м/сек — при том, что в европейских странах ветроэнергетика получает развитие при скорости 5−6 м/сек. В крае уже подготовлены восемь площадок для размещения ветроэлектростанций.

Швец напомнил, что на сочинском инвестиционном форуме было подписано соглашение с испанской ELAWAN Energy S.L. о строительстве в Темрюкском районе ветропарка.

Испанская компания — один из лидеров в мире в сфере ветроэнергетики. Уже разработана «дорожная карта» по инвестиционному соглашению. Планируется начать строительство в 2019 году.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это будет пилотный проект. Если он окажется успешным, то будет распространяться на территории всего региона.

Как заметил вице-губернатор Андрей Коробка, стратегической отраслью в сфере АПК является виноградарство и виноделие. Край заинтересован перенимать успешный опыт испанских коллег по переработке винограда, используя современные технологии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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