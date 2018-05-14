На Кубани подготовили восемь площадок для размещения ветроэлектростанций
Губернатор края Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания в РФ Игнасио Ибаньес обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики.
Губернатор края Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания в РФ Игнасио Ибаньес обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики.
Глава региона отметил, что Краснодарский край на протяжении нескольких лет входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России. Экономика диверсифицирована, что определяет ее устойчивость к кризисным явлениям и вносит весомый вклад в формирование валового внутреннего продукта страны.
В крае работает более 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира, потенциал сотрудничества очень велик. Губернатор обратил внимание на такое направление, как развитие нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
«Краснодарский край — ведущий курортный регион страны, и мы заинтересованы в создании альтернативной экологически чистой энергетики. Знаю, что есть проект, в котором готов участвовать испанский инвестор — строительство в Темрюкском районе ветроэлектростанции», — отметил Вениамин Кондратьев.
Игнасио Ибаньес подтвердил, что испанские компании успешно работают на территории края, в дальнейшем планируется увеличение их численности.
Испанская компания — один из лидеров в мире в сфере ветроэнергетики. Уже разработана «дорожная карта» по инвестиционному соглашению. Планируется начать строительство в 2019 году.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это будет пилотный проект. Если он окажется успешным, то будет распространяться на территории всего региона.
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