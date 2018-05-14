Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения предъявляет ультиматум по Кавказу: резкий ответ Баку
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
К Земле приблизится астероид-призракСближение произойдет 16 мая 2018 года в 01:05 по московскому времени
NI: РФ не нужно производство Су-57, у них есть кое-что другое
Пригожину стыдно за выступление Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ: эскортница борделя сказала, что никогда не сделает за деньги
Ни одна другая нация: НАТО удивлены армией РФ
Боня «скопировала» образ Джоли в Каннах
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
10Столкновения на границе сектора Газа
17:10 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре остановлены незаконные работы на восьми объектах

В минувшие субботу и воскресенье городские службы контролировали ситуацию вокруг торговых павильонов, которые появились на оживленных городских перекрестках.

По информации начальника управления муниципального контроля Дмитрия Водолацкого, в минувшие выходные по ул. Проспект Чекистов, 27 павильон пытались поставить на недавно залитый фундамент, но эта попытка была пресечена с помощью сотрудников полиции. Объект отключен от сетей электроснабжения.

Как сообщал «Югополис», полицией был задержан водитель КамАЗа, который участвовал в заливке фундамента одного из киосков на улице Атарбекова, для чего заехал на тротуар. В результате, по оценке департамента транспорта и дорожного хозяйства, нанёс ущерб пешеходной зоне на общую сумму в 17 тыс. руб. В субботу по решению суда водитель был арестован на 7 суток.

По линии департамента транспорта и дорожного хозяйства был зафиксирован факт незаконного разрытия рядом с одним из таких объектов на Ставропольской. Составлен административный протокол.

В конце прошлой недели владельцы павильонов попытались по 8 адресам оборудовать под ларьками фундаменты и таким образом создать видимость капитальных строений. По словам специалистов, эти действия связаны с идущими сейчас судебными процессами и попытками ввести суд в заблуждение, создав видимость капитальных строений.

В настоящий момент иски поданы по 33 адресам. По 12 ларькам в судах первой инстанции приняты решения о погашении права собственности, однако сами решения ещё не вступили в законную силу — не прошли положенные по закону сроки с момента их вынесения. Ещё 21 иск рассматривается в судах первой инстанции и по 12 делам назначена экспертиза.

На сегодняшний день 8 земельных участков, на которых были установлены такие киоски, уже возвращены в муниципальную собственность.

Глава Краснодара Евгений Первышов ранее обратился к горожанам с просьбой помочь в защите интересов столицы краевого центра в ситуации с данными ларьками и киосками. Для этого сделать фото или видео попыток переделать их в капитальные строения, прислать в администрацию Краснодара.

Все новости региона
Ткачев сменит пост главы Минсельхоза на должность полпреда в ЮФО
Кудрин назвал главные принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
Законопроект о снижении депутатской зарплаты до средней по стране внесен в Госдуму
Сочи возглавил рейтинг популярных российских курортов
К Земле приблизится астероид-призрак
Соколов назвал стоимость железнодорожного сообщения с Сахалином
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Дожили. «Айфон» обвинили в крушении самолета Причиной катастрофы могли стать iPad mini и iPhone 6s.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь