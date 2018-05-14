В Краснодаре остановлены незаконные работы на восьми объектах

По информации начальника управления муниципального контроля Дмитрия Водолацкого, в минувшие выходные по ул. Проспект Чекистов, 27 павильон пытались поставить на недавно залитый фундамент, но эта попытка была пресечена с помощью сотрудников полиции. Объект отключен от сетей электроснабжения.

Как сообщал «Югополис», полицией был задержан водитель КамАЗа, который участвовал в заливке фундамента одного из киосков на улице Атарбекова, для чего заехал на тротуар. В результате, по оценке департамента транспорта и дорожного хозяйства, нанёс ущерб пешеходной зоне на общую сумму в 17 тыс. руб. В субботу по решению суда водитель был арестован на 7 суток.

По линии департамента транспорта и дорожного хозяйства был зафиксирован факт незаконного разрытия рядом с одним из таких объектов на Ставропольской. Составлен административный протокол.

В конце прошлой недели владельцы павильонов попытались по 8 адресам оборудовать под ларьками фундаменты и таким образом создать видимость капитальных строений. По словам специалистов, эти действия связаны с идущими сейчас судебными процессами и попытками ввести суд в заблуждение, создав видимость капитальных строений.

В настоящий момент иски поданы по 33 адресам. По 12 ларькам в судах первой инстанции приняты решения о погашении права собственности, однако сами решения ещё не вступили в законную силу — не прошли положенные по закону сроки с момента их вынесения. Ещё 21 иск рассматривается в судах первой инстанции и по 12 делам назначена экспертиза.

На сегодняшний день 8 земельных участков, на которых были установлены такие киоски, уже возвращены в муниципальную собственность.