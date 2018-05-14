«Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Ургенч
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 18 и 25 мая выполнит дополнительные рейсы по маршруту
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 18 и 25 мая выполнит дополнительные рейсы по маршруту
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 18 и 25 мая выполнит дополнительные рейсы по маршруту
18 мая:
HY-011 Ташкент 07:00 — Ургенч 08:40.
HY-011 Ургенч 09:20 — Нукус 10:00.
HY-012 Нукус 10:40 — Ташкент 12:15.
25 мая:
HY-051 Ташкент 08:00 — Ургенч 09:40.
HY-052 Ургенч 10:20 — Ташкент 11:50.