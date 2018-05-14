«Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Ургенч

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 18 и 25 мая выполнит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Ургенч-Ташкент. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах по следующему графику движения (время местное):