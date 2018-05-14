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17:09 (мск), источник: UzReport.news

«Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Ургенч

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 18 и 25 мая выполнит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Ургенч-Ташкент.

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 18 и 25 мая выполнит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Ургенч-Ташкент. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах по следующему графику движения (время местное):

18 мая:

HY-011 Ташкент 07:00 — Ургенч 08:40.

HY-011 Ургенч 09:20 — Нукус 10:00.

HY-012 Нукус 10:40 — Ташкент 12:15.

25 мая:

HY-051 Ташкент 08:00 — Ургенч 09:40.

HY-052 Ургенч 10:20 — Ташкент 11:50.

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