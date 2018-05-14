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17:06 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и Таджикистан запускают прямое автобусное сообщение

Первый презентационный рейс будет выполнен 15 мая для рабочей группы, состоящей из представителей министерств и ведомств, СМИ и директоров турфирм Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан открывают регулярные международные автобусные перевозки пассажиров и багажа по маршруту Ташкент — Худжанд — Ташкент, сообщает корреспондент Sputnik.

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Первый презентационный рейс по этому маршруту будет выполнен 15 мая для рабочей группы, состоящей из представителей министерств и ведомств, СМИ и директоров турфирм Узбекистана.

В дальнейшем автобусы будут курсировать круглогодично на регулярной основе между конечными станциями: автовокзал «Ташкент» (Узбекистан) и автовокзал «Худжанд» (Таджикистан). Планируется, что каждая сторона будет осуществлять по три рейса ежедневно.

Стоимость билета на рейсовый автобус по направлению Ташкент — Худжанд составит 50 тысяч сумов, в обратном направлении — 50 таджикских сомони. Оплата на территории Узбекистана за билеты производится в сумах (UZS), а на территории Таджикистана — в сомони (TJS).

Пропуск автобусов и пассажиров будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты «Ойбек» (Узбекистан) и КПП «Фотехобод» (Таджикистан). Автобусы, их пассажиры и багаж будут проходить таможенный досмотр и пограничный паспортный контроль в первоочередном порядке вне очереди, отдельно от потока пеших путешествующих, что значительно облегчит и ускорит процедуру.

Технические остановки и посадка пассажиров будут осуществляться в Ташкенте, Нурафшоне, Буке, на КПП «Ойбек», КПП «Фотехобод», в Бустоне и Худжанде.

Отметим, что страны планируют запустить в этом году не менее четырех автобусных маршрутов. Это сообщение между городами Термез — Душанбе, Ташкент — Худжанд, Фергана — Худжанд, Самарканд — Пенджикент.

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