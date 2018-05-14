Центробанк ожидает роста реальных зарплат россиян

Источник: Reuters

«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7−8% в среднем за 2018 год», — говорится в документе.

Читайте также Законопроект о снижении депутатской зарплаты до средней по стране внесен в Госдуму

За первый квартал годовой темп прироста реальной заработной платы в РФ составил 9,5%. По предварительной оценке Росстата, годовой темп прироста реальной заработной платы замедлился до 6,5%. В помесячном сопоставлении с исключением сезонности реальная заработная плата снизилась на 0,9%. ЦБ отмечает, что нормализация ситуации на рынке труда способствовала умеренному росту потребительской активности.

«Это соответствует ранее сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях», — отмечается в докладе.

«Вместе с тем, для полного подтверждения заложенного в основу прогноза Банка России предположения о разовом характере ускорения роста заработной платы в начале 2018 году необходимо получение подробной статистики рынка труда за апрель 2018 года», — подчеркивается в документе.