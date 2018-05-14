Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения предъявляет ультиматум по Кавказу: резкий ответ Баку
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно
Почему бег по асфальту опасен для здоровья
Ольга Бузова заметно похудела
К Земле приблизится астероид-призракСближение произойдет 16 мая 2018 года в 01:05 по московскому времени
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: эскортница элитного борделя заявила о нерушимых принципах
Ни одна другая нация: НАТО удивлены армией РФ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
10Столкновения на границе сектора Газа
17:09 (мск), источник: РИА Новости

Центробанк ожидает роста реальных зарплат россиян

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Рост реальной заработной платы в РФ в среднем за 2018 год составит 7−8%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Источник: Reuters

«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7−8% в среднем за 2018 год», — говорится в документе.

Читайте также
Законопроект о снижении депутатской зарплаты до средней по стране внесен в Госдуму

За первый квартал годовой темп прироста реальной заработной платы в РФ составил 9,5%. По предварительной оценке Росстата, годовой темп прироста реальной заработной платы замедлился до 6,5%. В помесячном сопоставлении с исключением сезонности реальная заработная плата снизилась на 0,9%. ЦБ отмечает, что нормализация ситуации на рынке труда способствовала умеренному росту потребительской активности.

«Это соответствует ранее сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях», — отмечается в докладе.

«Вместе с тем, для полного подтверждения заложенного в основу прогноза Банка России предположения о разовом характере ускорения роста заработной платы в начале 2018 году необходимо получение подробной статистики рынка труда за апрель 2018 года», — подчеркивается в документе.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в феврале 2018 года выросли впервые с января 2017 года. Уже в марте рост реальных доходов россиян замедлился до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в феврале. В ЦБ тогда отмечали, что рост зарплат связан с премиями бюджетников и не будет высоким до конца года.

 Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Cравнение лимузинов Путина и Трампа – это комплекс и стимул для США
Кудрин назвал главные принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
Законопроект о снижении депутатской зарплаты до средней по стране внесен в Госдуму
Сочи возглавил рейтинг популярных российских курортов
К Земле приблизится астероид-призрак
Соколов назвал стоимость железнодорожного сообщения с Сахалином
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Дожили. «Айфон» обвинили в крушении самолета Причиной катастрофы могли стать iPad mini и iPhone 6s.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь