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18:25 (мск), источник: Фонтанка

Смольный начал рейд против незаконной торговли на Апраксином дворе

Смольный решил в очередной раз очистить Апраксин двор от незаконной торговли. 14 мая сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества в сопровождении сил ГУ МВД по Петербургу начали рейд на территории рынка. Они демонтируют палатки и павильоны и платежные терминалы.

В комитете по контролю за имуществом дали понять, что нестационарной торговлей дело не ограничится и вскоре сотрудники ЦПЭИГИ придут наводить порядок и в торговые павильоны. Ранее Смольный расторг договор с арендатором Апраксина двора — ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, поскольку за 10 лет та так и не приступила к его реновации. В апреле город выиграл суд о выселении ответчика из 12 зданий комплекса.

Однако на масштабах торговли на территории Апараксина двора это никак не отразилось. На заседании Штаба по пресечению несанкционированной торговли под председательством вице-губернатора Александра Говорунова пришли к выводу, что стихийный рынок в центре города «нарушает имущественные права Петербурга» и «причиняет ущерб объекту культурного наследия и интересам горожан». А значит предприниматели должны его покинуть.

Напомним, Апраксин двор расположен на территории, ограниченной улицами Садовой, Ломоносова, набережной Фонтанки и Апраксиным переулком. Он является памятником архитектуры регионального значения. Смольный несколько раз предпринимал попытку очистить территорию двора от незаконной торговли, но не преуспел в этом.

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