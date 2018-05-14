Смольный начал рейд против незаконной торговли на Апраксином дворе

В комитете по контролю за имуществом дали понять, что нестационарной торговлей дело не ограничится и вскоре сотрудники ЦПЭИГИ придут наводить порядок и в торговые павильоны. Ранее Смольный расторг договор с арендатором Апраксина двора — ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, поскольку за 10 лет та так и не приступила к его реновации. В апреле город выиграл суд о выселении ответчика из 12 зданий комплекса.

Однако на масштабах торговли на территории Апараксина двора это никак не отразилось. На заседании Штаба по пресечению несанкционированной торговли под председательством вице-губернатора Александра Говорунова пришли к выводу, что стихийный рынок в центре города «нарушает имущественные права Петербурга» и «причиняет ущерб объекту культурного наследия и интересам горожан». А значит предприниматели должны его покинуть.