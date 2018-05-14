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19:45 (мск), источник: Kazinform

Президент Казахстана пригласил банки ЕАЭС в МФЦА

СОЧИ. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил финансовые институты Евразийского экономического союза в Международный финансовый центр «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Глава государства напомнил, что на базе международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане создаются три международных центра — по финансам, «зеленым» технологиям и IT-стартапам.

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«Таким образом, весь выставочный комплекс будет далее служить задачам инновационного устойчивого развития. В этой связи предлагаю. Первое — приглашаю финансовые институты стран ЕАЭС использовать возможности МФЦА, который открывается 4 июля. Второе — проводить на территории ЭКСПО мероприятия финансового блока ЕАЭС, включая заседания вспомогательных консультативно-совещательных органов деловых советов», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также предложил в рамках реализации Цифровой повестки на базе будущего международного технопарка IT-стартапов организовать работу офиса управления цифровыми проектами и инициативами в рамках ЕАЭС. «Для полноценной работы экспортной площадки будут созданы для вас все необходимые условия», — заключил он.

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