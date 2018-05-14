Президент Казахстана пригласил банки ЕАЭС в МФЦА

Источник: Kazinform

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Глава государства напомнил, что на базе международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане создаются три международных центра — по финансам, «зеленым» технологиям и IT-стартапам.

Читайте также Путин и Пашинян впервые встретились в Сочи

«Таким образом, весь выставочный комплекс будет далее служить задачам инновационного устойчивого развития. В этой связи предлагаю. Первое — приглашаю финансовые институты стран ЕАЭС использовать возможности МФЦА, который открывается 4 июля. Второе — проводить на территории ЭКСПО мероприятия финансового блока ЕАЭС, включая заседания вспомогательных консультативно-совещательных органов деловых советов», — сказал Президент Казахстана.