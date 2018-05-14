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20:11 (мск), источник: Forbes

Долларов не надо. Ослабление валютного контроля ударит по рублю

Минфин предложил отменить обязательную репатриацию валютной выручки для компаний, попавших под санкции. Эти послабления могут негативно сказаться на курсе рубля, но при этом поддержат бюджет, считают опрошенные экономисты.

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Источник: Reuters

Компании, попавшие под санкции, могут получить большие послабления в плане валютного контроля, чем прочие игроки рынка. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил агентству «Интерфакс», что Минфин планирует отменить штрафы за нерепатриацию валютной выручки для экспортных компаний, попавших под санкции, а также предлагает снизить размер подобных штрафов для прочих компаний.

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«Нужно заканчивать с этой историей с обязательной репатриацией валютной выручки, сократить или вообще отменить наказание за нерепатриацию. Штрафы будут отменены, а само требование о репатриации значительно либерализовано. Эти предложения согласованы и, я надеюсь, в ближайшее время будут реализованы», — заявил Моисеев.

Министерство давно уже лоббирует идею ослабления валютного контроля, однако пока она не находила отклика в других ведомствах и в особенности в Банке России. В конце января Минфин представил проект поправок в валютное регулирование, в котором предлагалось не штрафовать компании за просрочку репатриации валютной выручки в течение 30 дней, а также снизить штрафы за непоступление средств до 33−50%. Введение санкций США против некоторых российских компаний стало толчком к тому, чтобы возобновить этот разговор, так как юрлица, которые попали под ограничительные меры, теперь не смогут исполнить требования валютного контроля.

Слабый рубль, сильный бюджет

Компаниям приходилось продавать почти всю экспортную выручку на локальном рынке. Если компании будут не в полном объеме конвертировать свою экспортную выручку в рубли, при сохранении валютных интервенций Минфина произойдет некоторое ослабление рубля, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. При этом бюджет выиграет, так как рублевая цена на нефть вырастет и профицит бюджета будет больше, говорит он.

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Аналитик Нордеа-Банка Денис Давыдов соглашается, что если рынок лишится части валютной выручки, может произойти давление на российский рубль. Однако влияние на бюджет не обязательно будет позитивным.

«Да, рубль будет более слабым, однако важно, чтобы у государства имелась и валюта для выполнения внешних обязательств и для пополнения резервов. А если государство недополучает часть валютных средств, это вызывает риски финансовой стабильности. То есть ситуация не столь однозначна», — заключает Давыдов.

Половинчатые меры

В целом послаблений, озвученных Минфином, недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию на рынке или даже полноценно защитить попавшие под санкции компании, сходятся во мнении опрошенные Forbes эксперты.

Если чиновники ограничатся только вопросом о штрафах, решится лишь часть проблем, с которыми столкнулись «токсичные» санкционные компании, говорит главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Компании, попавшие под санкции, физически не могут репатриировать свою выручку. С этой точки зрения, послабление необходимо, чтобы эти компании не попадали под штрафы. Однако мне кажется, что намного большей проблемой при попадании компании в санкционный список с заморозкой активов является то, что компания просто не может распоряжаться своими активами. Эту проблему предложенные Минфином послабления никак не решают.
Дмитрий Полевой
Экономист банка ING по России и СНГ

Нынешние предложения — это лишь часть инициатив, направленных на помощь компаниям под санкциями, считает партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. По ее мнению, не исключено, что таким образом государство действует на опережение и предлагает закрепить механизмы, которые смогут облегчить участь компаний, лишь находящихся под угрозой попадания в лист SDN.

Полный отказ от обязательной репатриации валютной выручки вполне возможен в скором будущем, убеждена эксперт. «Пока же мы, очевидно, увидим некий компромиссный вариант», — заключает она.

В Минфине и ЦБ на момент публикации не ответили на запрос Forbes.

Спор Минфина с ЦБ

Минфин не единственное ведомство, которое ратует за либерализацию валютного законодательства. Например, осенью прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что валютный контроль является «одним из рудиментов», препятствующим международной торговле.

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К отмене валютного контроля в марте призывал и Центр стратегического развития (ЦСР). По мнению специалистов ЦCР, валютные ограничения и, в частности, требования по репатриации российской и иностранной валюты, полученной компаниями по внешнеторговым контрактам, мешают трансграничному бизнесу и не способствуют устойчивости российской валюты.

«Минфин совершенно разумно говорит, что в условиях плавающего курса рубля обязательная репатриация валютной выручки бессмысленна — курс таким образом все равно не защитить», — объясняет инициативу ведомства генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. «Кроме того, правила репатриации сильно затрудняют экспортные операции, на что Минфин также указывает», — добавляет эксперт.

Однако несмотря на все плюсы либерализации валютного контроля, против этих мер активно выступает Банк России, по мнению которого требование об обязательной репатриации валютной выручки необходимо для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Сейчас, согласно закону о валютном регулировании, репатриация валютной выручки производятся компаниями, осуществляющими транзакции на внешних рынках, с контрагентами-нерезидентами в иностранной валюте и с использованием счетов в иностранных банках, напоминает Ирина Мостовая.

Возврат средств этими компаниями должен быть совершен в сроки, закрепленные внешнеторговыми контрактами. В случае задержки перевода средств на компанию налагается штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. В случае полного или частичного непоступления средств размер штрафа варьируется в диапазоне от 75 до 100% от неполученной суммы.

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