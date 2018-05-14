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21:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков

Крупный канадский производитель легального каннабиса Aurora Cannabis Inc. приобрел своего конкурента MedReleaf Corp. Сумма сделки составила около 2,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Источник: Reuters

Как отмечается в документе, по результатам сделки акционерам Aurora Cannabis будет принадлежать 61 процент объединенной компании, акционерам MedReleaf — оставшиеся 39 процентов. Новая организация будет владеть девятью предприятиями в Канаде и двумя в Дании. После слияния компания сможет производить более 570 тысяч килограммов каннабиса в год, отмечается в пресс-релизе.

Компании Aurora Cannabis и MedReleaf — одни из крупнейших на рынке Канады. По данным Bloomberg, капитализация Aurora составляет 3,5 миллиарда долларов, капитализация MedReleaf — 1,6 миллиарда долларов. Заключенная ими сделка стала крупнейшей в истории компаний-производителей легального каннабиса.

Объединение компаний произошло незадолго до легализации марихуаны в Канаде на федеральном уровне — закон должен вступить в силу в июле 2018 года. Медицинская марихуана легальна на всей территории страны с 2013 года.

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