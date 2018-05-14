Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков

Как отмечается в документе, по результатам сделки акционерам Aurora Cannabis будет принадлежать 61 процент объединенной компании, акционерам MedReleaf — оставшиеся 39 процентов. Новая организация будет владеть девятью предприятиями в Канаде и двумя в Дании. После слияния компания сможет производить более 570 тысяч килограммов каннабиса в год, отмечается в пресс-релизе.