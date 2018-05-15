«Газпром» бурит свозь санкции

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«Газпром» собирается привлечь иностранное оборудование для подводного освоения гигантского Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина, хотя проект находится под санкциями США. Основные производители такого оборудования — компании из США и ЕС, которые не согласятся поставлять его «Газпрому» открыто. По мнению собеседников «Ъ», монополия может рассчитывать либо на китайское оборудование, либо, теоретически, на сделку через посредника, который закупит западную технику и возьмет на себя риск санкций.

«Газпром» надеется в 2019 году установить иностранную фонтанную арматуру на четыре эксплуатационные скважины на Южно-Киринском месторождении, бурение которых начнется в середине июня, сообщил в понедельник член правления компании Всеволод Черепанов. По его словам, в этом году «Газпром» будет бурить эти скважины «до кровли продуктивного горизонта», то есть они не будут закончены. В 2019 году, если «Газпром» получит подводную фонтанную арматуру (т. н. фонтанная елка, ставится на устье скважины), то установит ее. «Если нет, то продолжим выполнять план по бурению до кровли до того момента, как это оборудование появится. Поставщиком будет, смею утверждать, российская компания», — сказал топ-менеджер.

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Он добавил, что по первым 8−12 скважинам оборудование будет импортным. Таким образом, очевидно, речь идет о компании-прокладке, которая закупит иностранное оборудование и продаст его «Газпрому», взяв на себя риск введения санкций.

Южно-Киринское — одно из крупнейших шельфовых месторождений «Газпрома», его извлекаемые запасы — 711 млрд кубометров газа и 111 млн тонн конденсата, по итогам последней доразведки ожидается прирост запасов. Предполагается бурение 37 эксплуатационных скважин, добыча начнется в 2023 году и выйдет на «полку» в 21 млрд кубометров в год к 2034 году. Варианты монетизации газа до сих пор не выбраны — изначально «Газпром» планировал часть газа поставлять на внутренний рынок, а основной объем сжижать совместно с Shell. Но после введения санкций против месторождения в августе 2015 года «Газпром» начал активные переговоры о поставке этого газа в Китай по трубе с Сахалина.

Подводное оборудование необходимо для освоения Южно-Киринского, так как глубина моря, расстояние от берега и ледовый режим делают освоение с платформы крайне сложным. Помимо фонтанной арматуры, «Газпрому» нужен манифольд (сборный пункт, где распределяются потоки газа и реагентов), шлангокабели (для удаленного управления), подводные роботы и программное обеспечение. Мировой рынок этого оборудования поделен между американской FMC Technologies, One Subsea (структура Schlumberger), GE и норвежской Aker Solutions. Хотя «Газпром» проводит работу по импортозамещению (вместе с «Роскосмосом» и ЦКБ «Рубин»), на скорое появление российского оборудования, судя по словам господина Черепанова, он не рассчитывает. Между тем «Газпрому» в ближайшие годы нужен газ для поставок местным потребителям, для чего уже расширяется газопровод до Владивостока.

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По мнению собеседников «Ъ» в отрасли, у компании два пути — либо закупить фонтанную арматуру неизвестного качества у китайцев, либо организовать схему по обходу санкций с одним из европейских поставщиков.