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02:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Московские светофоры передадут в частные руки

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует заключить крупнейший за последние годы контракт. 17 млрд руб. городские власти выделят на обслуживание и модернизацию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города, чем предстоит заняться частной компании. Контрактом будут определены, в частности, сроки ремонта оборудования, используемого для управления движением. Эксперты рассчитывают, что городу наконец удастся настроить работу столичных светофоров.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Конкурс по выбору компании, которая займется обслуживанием городской ИТС, ЦОДД планирует объявить в мае. Строительство системы началось в 2012 году, в нее вложено порядка 18 млрд руб. В систему входят несколько десятков тысяч различных объектов: 40 тыс. светофоров, 3,7 тыс. датчиков движения транспорта, 2,7 тыс. камер телеобзора, 48 метеостанций, а также дорожные табло информации, системы связи и серверного оборудования.

До сих пор ИТС обслуживалась силами специалистов ЦОДД и подрядных компаний (действие текущего контракта заканчивается в июне), пояснил «Ъ» замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков. «Завершающийся контракт можно назвать пилотным. В его рамках обслуживались не все объекты и выполнялся не весь перечень работ. До недавнего времени ИТС, по сути, еще строилась, сейчас же это процесс почти завершен, в дальнейшем будет более точечное развитие, — пояснил “Ъ” господин Горшков.— Мы хотим передать обслуживание системы на контракт жизненного цикла».

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Максимальная его цена — 17,5 млрд руб. (или 3,5 млрд в год в течение пяти лет). По словам господина Горшкова, это самый крупный контракт, который заключал ЦОДД за последние несколько лет. «На конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которые наймут в рамках субподряда другие компании, — считает Дмитрий Горшков.— На рынке сейчас нет ни одной структуры, у которой есть в штате собственные специалисты по обслуживанию всех объемов контракта сразу — светофоров, ремонту камер, содержанию систем связи и т. д.».

В МГТС и «Вымпелкоме» «Ъ» сообщили, что изучат условия конкурса и определятся с решением. В «Ростелекоме» комментарии не предоставили. «Мы не знаем требований и условий конкурса, поэтому говорить о планах пока преждевременно, — заявили “Ъ” в “Ростехе”.— Но если наши компетенции будут соответствовать запросу городских властей, мы, безусловно, примем участие». Разработка и внедрение интеллектуальных технологий в различных отраслях, включая транспорт, одно из ключевых направлений работы «Ростеха», напомнили в пресс-службе компании.

«Корпорация ведет широкий спектр работ в этой сфере, включая создание собственного оборудования, программного обеспечения, автоматизированных систем управления различной сложности, в том числе с элементами искусственного интеллекта, — говорят в “Ростехе”.— На этом пути Москва является для нас стратегическим партнером, есть большой положительный опыт взаимодействия со столицей в этой сфере»,

В техзадании описаны сроки устранения неисправностей: например, если сломалась телекамера, информационное табло или метеостанция, на выяснение причины неисправности дается пять часов, на восстановление работы — 24 часа, на настройку оборудования — 72 часа.

Детекторы транспорта, в свою очередь, должны обеспечивать в реальном времени передачу информации о проезжающем транспорте (тип, размер, средняя скорость и т. д.).

Передача на аутсорсинг обслуживания подобных систем — общемировая практика, говорит проректор МАДИ Султан Жанказиев.

«Городу не нужно содержать большой штат специалистов, техники. Понятно выстроены отношения с подрядчиком, ясны предъявляемые требования, — говорит он.— Рисков в этой схеме нет. Конечный результат будет зависеть от того, насколько исчерпывающе будет составлено техзадание для конкурса».

У московских властей уже есть успешный опыт покупки работающего сервиса «под ключ»: большую часть камер фиксации нарушений ПДД город арендует у частных компаний, отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Подрядчик кровно заинтересован в поддержании системы в работоспособном состоянии, поэтому я не вижу ничего плохого, если управлять светофорами будет частная компания», — считает он.

Петр Шкуматов отметил, что в светофорном хозяйстве Москвы накопилось немало проблем, которые необходимо решить в рамках нового контракта: некачественное крепление и установка (в результате стойки разворачивает от ударов или ветра); несинхронная работа ряда светофоров, применение «морально устаревших», не поддерживающих подключение к ИТС контроллеров.

Новый контракт позволит повысить надежность всей системы, уверен Дмитрий Горшков. Так, к примеру, в столице сохраняется проблема с отключением светофоров во время ливней из-за коротких замыканий в коммуникациях: ЦОДД устраняет неисправности силами своих бригад, но специалисты не всегда успевают выезжать на объекты в сжатые сроки. Новый подрядчик будет устранять неисправности и отвечать перед ЦОДД. В рамках контракта многие светофоры будут также перенастраиваться, что позволить снизить уровень пробок, добавил Дмитрий Горшков.

Иван Буранов, Юлия Тишина

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