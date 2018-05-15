Ремонт дороги Владивосток-Аэропорт идёт полным ходом
На подъезде к международному авиатерминалу Кневичи начался ремонт дорожного покрытия.
На подъезде к международному авиатерминалу Кневичи начался ремонт дорожного покрытия.
На подъезде к международному авиатерминалу Кневичи начался ремонт дорожного покрытия.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал сезон дорожных работ. На данный момент ведутся работы на основных автомобильных направлениях Приморья:
«Работы по восстановлению дороги
Напомним, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт около 50 км краевых дорог. В планах администрации Приморского края — за год в общем счёте привети в порядок 87 километров автотрасс.