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06:20 (мск), источник: АиФ Владивосток

Ремонт дороги Владивосток-Аэропорт идёт полным ходом

На подъезде к международному авиатерминалу Кневичи начался ремонт дорожного покрытия.

Источник: Аргументы и факты

На подъезде к международному авиатерминалу Кневичи начался ремонт дорожного покрытия.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал сезон дорожных работ. На данный момент ведутся работы на основных автомобильных направлениях Приморья: Раздольное-Хасан, Владивосток-Находка-Порт Восточный. Особое внимание уделено трассе Владивосток-Аэропорт.

На подъезде к аэропорту дорожные работники уже снимают старый асфальт, прокладывают систему водоотведения.

«Работы по восстановлению дороги Владивосток-Аэропорт будет проходить каждый день с учётом погодных условий. Укладка асфальта будут идти в круглосуточном режиме», — сообщили в «СпецСУ».

Напомним, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт около 50 км краевых дорог. В планах администрации Приморского края — за год в общем счёте привети в порядок 87 километров автотрасс.

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