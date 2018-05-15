В Канске предприниматели лишились машин из-за эконарушений
Транспорт находится на штрафстоянке.
Транспорт находится на штрафстоянке.
В Канске прошел рейд по выявлению незаконно работающих перевозчиков отходов лесопиления. Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования края вместе полицейскими поймали трех нарушителей. Они перевозили опилки и горбыль, не соблюдая экологические требования. Кроме того, у них не было никаких необходимых документов. Возбуждены административные дела.
Машины, перевозящие отходы лесопиления, были изъяты и помещены на штрафстоянку на период проведения расследования. В настоящее время специалисты проводят отборы проб для установления класса опасности отходов.
«Проблема транспортировки и утилизации отходов лесопиления в Канске стоит особенно остро и находится на контроле министерства. Перевозчики высыпают опилки в несанкционированных местах, тем самым захламляя территорию города и создавая пожароопасную ситуацию. Все транспортные средства, незаконно перевозящие опилки, будут изыматься», — рассказала заместитель министра — начальник отдела государственного экологического надзора Минэкологии края Юлия Гуменюк.