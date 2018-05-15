Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Милана Кержакова показала подросшего сына
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Глава MI5 рассказал о мировой изоляции России в будущем
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
32На Красной площади прошел Парад Победы
06:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Канске предприниматели лишились машин из-за эконарушений

Транспорт находится на штрафстоянке.

В Канске прошел рейд по выявлению незаконно работающих перевозчиков отходов лесопиления. Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования края вместе полицейскими поймали трех нарушителей. Они перевозили опилки и горбыль, не соблюдая экологические требования. Кроме того, у них не было никаких необходимых документов. Возбуждены административные дела.

Машины, перевозящие отходы лесопиления, были изъяты и помещены на штрафстоянку на период проведения расследования. В настоящее время специалисты проводят отборы проб для установления класса опасности отходов.

«Проблема транспортировки и утилизации отходов лесопиления в Канске стоит особенно остро и находится на контроле министерства. Перевозчики высыпают опилки в несанкционированных местах, тем самым захламляя территорию города и создавая пожароопасную ситуацию. Все транспортные средства, незаконно перевозящие опилки, будут изыматься», — рассказала заместитель министра — начальник отдела государственного экологического надзора Минэкологии края Юлия Гуменюк.

Все новости региона
За неделю клещи укусили почти тысячу жителей края
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
Третьяк прокомментировал очередную победу сборной России на ЧМХ
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь