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07:38 (мск), источник: СуперОмск

В Омске перенесли графики отключения горячей воды

Компания «Омск РТС» перенесла сроки первых отключений горячей воды. Ранее планировалось, что первые гидравлические испытания теплосетей начнутся с 16 по 29 мая.

Источник: AP 2018

Однако из-за аномально холодной весны срок отопление и горячую воду решили пока не отключать.

«В связи с продолжением отопительного сезона 2017−2018 гг., прекращение горячего водоснабжения от Кировской районной котельной и ТЭЦ-5 с 16 мая, от ТЭЦ-4 с 21 мая, а также плановые гидравлические испытания на прочность и плотность производиться не будут, — уточнили в компании «Омск РТС».

Новые сроки отключения отопления и горячей воды обещали назвать позднее.

Стоит заметить, что нынешний отопительный сезон побил все рекорды. Он уже продлился 237 дней и продолжается. Несмотря на середину мая, в Омской области сохраняется вероятность выпадения мокрого снега. Аграрии считают весну-2018 аномально холодной.

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