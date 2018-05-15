В Омске перенесли графики отключения горячей воды
Компания «Омск РТС» перенесла сроки первых отключений горячей воды. Ранее планировалось, что первые гидравлические испытания теплосетей начнутся с 16 по 29 мая.
Компания «Омск РТС» перенесла сроки первых отключений горячей воды. Ранее планировалось, что первые гидравлические испытания теплосетей начнутся с 16 по 29 мая.
Однако
«В связи с продолжением отопительного сезона 2017−2018 гг., прекращение горячего водоснабжения от Кировской районной котельной и ТЭЦ-5 с 16 мая, от ТЭЦ-4 с 21 мая, а также плановые гидравлические испытания на прочность и плотность производиться не будут, — уточнили в компании «Омск РТС».
Новые сроки отключения отопления и горячей воды обещали назвать позднее.
Стоит заметить, что нынешний отопительный сезон побил все рекорды. Он уже продлился 237 дней и продолжается. Несмотря на середину мая, в Омской области сохраняется вероятность выпадения мокрого снега. Аграрии считают весну-2018 аномально холодной.