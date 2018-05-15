В Омске перенесли графики отключения горячей воды

Однако из-за аномально холодной весны срок отопление и горячую воду решили пока не отключать.

«В связи с продолжением отопительного сезона 2017−2018 гг., прекращение горячего водоснабжения от Кировской районной котельной и ТЭЦ-5 с 16 мая, от ТЭЦ-4 с 21 мая, а также плановые гидравлические испытания на прочность и плотность производиться не будут, — уточнили в компании «Омск РТС».