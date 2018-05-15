Застройщик, предъявивший иск мэрии Уфы на 2 млрд рублей, снизил требования в 10 раз

Она уменьшила исковую сумму более чем в 10 раз — до 170 млн руб., из которых 82 млн руб. убытка и 87,63 млн руб. упущенной выгоды. При этом истец все так же просит расторгнуть договор развития этой территории от 16 января 2015 года, следует из определения суда от 7 мая.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале разбирательство по делу было приостановлено на время проведения экспертизы, подтверждающей или опровергающей правильность расчета компенсации.

Эксперт оценочной компании «Стандарт» Алла Кантимерова в апреле предоставила заключение. 7 мая суд возобновил процесс. Слушания назначены на 23 мая: мэрия попросила оценщика прокомментировать заключение.

«Стройинвест» получил право развития квартала, где имелось ветхое жилье, в ноябре 2015 года по переуступке прав от компании «Башантэк» Александра Баутского. Проект планировки квартала предусматривал снос 14 одно- и двухэтажных домов, здания поликлиники, около 80 гаражей, строительство нового здания арбитражного суда, 18-этажного дома на 14 тыс. кв. м, паркинга и пристроя к детсаду.

Единственным владельцем «Стройинвеста» является юрист Наиль Ганеев. Источники на строительном рынке сообщали, что господин Ганеев — человек, близкий к предпринимателю Айрату Ишмуратову (развивал давальческий бизнес на НПЗ, занимается строительством, владеет кирпичным производством, отелем «Горки» в Белорецком районе, где работал Александр Филиппов).