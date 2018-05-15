На Свободном из-за опасности пожара закрыли магазин «Орбита»

Источник: AP 2018

В Красноярске на проспекте Свободный, 29 судебные приставы опечатали магазин «Орбита». Об этом жители близлежащих домов написали в соцсетях. В пресс-службе Управления судебных приставов по Красноярскому краю эту информацию подтвердили.

Как рассказали в ведомстве, в их адрес поступил так называемый исполнительный лист немедленного исполнения, по которому они должны были сразу опечатать объект. Этого потребовал Железнодорожный районный суд Красноярска, куда с иском обратилась прокуратура.

В надзорном ведомстве комментировать ситуацию отказались, сославшись на распоряжение начальства. Однако, судя по материалам суда, к разбирательству в качестве третьего лица привлекут специалистов Управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС. Предварительное заседание назначено на 18 июня 2018 года.

«У прокуратуры возникли вопросы по исполнению законодательства о противопожарной безопасности, — пояснили приставы, — сейчас работа магазина временно приостановлена, а в суде решается вопрос о том, закрывать ли его совсем или нет».

Магазин «Орбита» на Свободном, 29 принадлежит компании «Енисейский Торговый Союз» (именно она значится в исполнительном листе). По данным системы «Контур. Фокус», это предприятие, созданное еще в 1996 году, в основном арендует и управляет недвижимостью в Красноярске. Владеет и руководит им бизнесмен Евгений Гайнов, в ряду прочего, являющийся одним из учредителей компании «ЕТК», которая управляет гастрономами «Красный Яр».