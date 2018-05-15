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07:40 (мск), источник: Newslab.ru

На Свободном из-за опасности пожара закрыли магазин «Орбита»

Закрывать ли его совсем, решит суд.

Источник: AP 2018

В Красноярске на проспекте Свободный, 29 судебные приставы опечатали магазин «Орбита». Об этом жители близлежащих домов написали в соцсетях. В пресс-службе Управления судебных приставов по Красноярскому краю эту информацию подтвердили.

Как рассказали в ведомстве, в их адрес поступил так называемый исполнительный лист немедленного исполнения, по которому они должны были сразу опечатать объект. Этого потребовал Железнодорожный районный суд Красноярска, куда с иском обратилась прокуратура.

В надзорном ведомстве комментировать ситуацию отказались, сославшись на распоряжение начальства. Однако, судя по материалам суда, к разбирательству в качестве третьего лица привлекут специалистов Управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС. Предварительное заседание назначено на 18 июня 2018 года.

«У прокуратуры возникли вопросы по исполнению законодательства о противопожарной безопасности, — пояснили приставы, — сейчас работа магазина временно приостановлена, а в суде решается вопрос о том, закрывать ли его совсем или нет».

Магазин «Орбита» на Свободном, 29 принадлежит компании «Енисейский Торговый Союз» (именно она значится в исполнительном листе). По данным системы «Контур. Фокус», это предприятие, созданное еще в 1996 году, в основном арендует и управляет недвижимостью в Красноярске. Владеет и руководит им бизнесмен Евгений Гайнов, в ряду прочего, являющийся одним из учредителей компании «ЕТК», которая управляет гастрономами «Красный Яр».

В 2016 году «Енисейский Торговый Союз» заработал 40 млн чистой прибыли при уставном капитале около 1,3 млн рублей. Предприятие также является учредителем еще трех компаний: «Рион», которая также занимается недвижимостью, «КРТК», которая перевозит людей речным транспортом, и уже почившая «Краслесторг».

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