В Хабаровском крае вырастят больше тепличных овощей

По данным регионального министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, с начала года в регионе произвели 749 тонн продукции. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большая часть приходится на огурцы — 394,2 тонны, и томаты — 214,3 тонны.

Сейчас в крае работают четыре крупных тепличных комплекса: «Джей Джи Си Эвергрин» и ООО «Аграрные технологии будущего» в Хабаровске, ООО «АПК Восток» в Комсомольске-на-Амуре и предприятие, расположенное в Хабаровском районе — крестьянско-фермерское хозяйство Бутков.