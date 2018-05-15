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07:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае вырастят больше тепличных овощей

Хабаровский край увеличивает объёмы выращивания овощей в защищённом грунте. В этом году тепличные хозяйства региона планируют получить больше 1500 тонн тепличных овощей — на 500 тонн больше, чем в 2017-м.

По данным регионального министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, с начала года в регионе произвели 749 тонн продукции. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большая часть приходится на огурцы — 394,2 тонны, и томаты — 214,3 тонны.

Сейчас в крае работают четыре крупных тепличных комплекса: «Джей Джи Си Эвергрин» и ООО «Аграрные технологии будущего» в Хабаровске, ООО «АПК Восток» в Комсомольске-на-Амуре и предприятие, расположенное в Хабаровском районе — крестьянско-фермерское хозяйство Бутков.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, инвестиции в строительство и оснащение производства овощей составляют порядка 2,5 миллиарда рублей. Прогноз валового сбора на 2018 год в «Джей Джи Си Эвергрин» — 1200 тонн, в то время как в 2017 году этот показатель составил 549 тонн. ООО «АПК Восток» за счёт реконструкции тепличного комплекса, которая завершилась в апреле, также увеличить производство почти в два раза — с 164 до 300 тонн.

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