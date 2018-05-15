В Иркутском районе суд приостановил работу центра отдыха
Иркутский районный суд приостановил деятельность центра отдыха «Пекин» в пос.
Иркутский районный суд приостановил деятельность центра отдыха «Пекин» в пос.
Иркутский районный суд приостановил деятельность центра отдыха «Пекин» в пос. Молодежном до тех пор, пока в учреждении не устранят нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщает 15 мая 2018 года
Напомним, в суд с исковым заявлением о запрете деятельности центра отдыха в Иркутском районе с целью обеспечения безопасности работников и постояльцев гостиничного комплекса обратился прокурор района.