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07:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутском районе суд приостановил работу центра отдыха

Иркутский районный суд приостановил деятельность центра отдыха «Пекин» в пос.

Источник: AP 2018

Иркутский районный суд приостановил деятельность центра отдыха «Пекин» в пос. Молодежном до тех пор, пока в учреждении не устранят нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщает 15 мая 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, решение суда исполнили судебные приставы, они предоставили собственникам возможность выселить более 500 постояльцев центра отдыха. Сейчас входить в здания могут только сотрудники охраны, контролирующих и правоохранительных органов, обслуживающий персонал.

Напомним, в суд с исковым заявлением о запрете деятельности центра отдыха в Иркутском районе с целью обеспечения безопасности работников и постояльцев гостиничного комплекса обратился прокурор района.

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