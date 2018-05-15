В Иркутском районе суд приостановил работу центра отдыха

Иркутский районный суд приостановил деятельность центра отдыха «Пекин» в пос. Молодежном до тех пор, пока в учреждении не устранят нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщает 15 мая 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, решение суда исполнили судебные приставы, они предоставили собственникам возможность выселить более 500 постояльцев центра отдыха. Сейчас входить в здания могут только сотрудники охраны, контролирующих и правоохранительных органов, обслуживающий персонал.