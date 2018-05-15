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09:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Вторую солнечно-дизельную станцию построят в Тофаларии

Вторую комбинированную солнечно-дизельную электростанцию планируется построить в горной отдалённой Тофаларии — в посёлке Алыгджер.

Поручение рассмотреть такую возможность дал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов министерству жилищной политики, энергетики и транспорта, сообщает 15 мая 2018 года пресс-служба регионального правительства. По его словам, сначала надо построить воздушные линии электроснабжения 10 кВ, распределительные линии электроснабжения 0,4 кВ, трансформаторные подстанции, а через год — саму электростанцию.

О проблеме электроснабжения поселка Болотову рассказал глава Тофаларского муниципального образования Владимир Лобченко. Проектно-сметная документация на реконструкцию воздушных электролиний и строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии имеется.

Подобный проект — солнечно-дизельная станция с установленной мощностью 121,5 кВт — реализован в Тофаларии в Нерхе в 2017 году. Строительство одной из крупнейших в России гибридных электростанций при экономии дизельного топлива в количестве более 50 тонн уже дает экономию в 5,8 млн рублей в год. Строительство более мощной гибридной электростанции в Алыгджере позволит сэкономить в год около 140 тонн дизельного топлива и сберечь 8,6 млн рублей из областного бюджета. Сводный сметный расчет стоимости реконструкции системы электроснабжения населенного пункта составляет 153,4 млн рублей.

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