Вторую солнечно-дизельную станцию построят в Тофаларии

Поручение рассмотреть такую возможность дал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов министерству жилищной политики, энергетики и транспорта, сообщает 15 мая 2018 года пресс-служба регионального правительства. По его словам, сначала надо построить воздушные линии электроснабжения 10 кВ, распределительные линии электроснабжения 0,4 кВ, трансформаторные подстанции, а через год — саму электростанцию.

Подобный проект — солнечно-дизельная станция с установленной мощностью 121,5 кВт — реализован в Тофаларии в Нерхе в 2017 году. Строительство одной из крупнейших в России гибридных электростанций при экономии дизельного топлива в количестве более 50 тонн уже дает экономию в 5,8 млн рублей в год. Строительство более мощной гибридной электростанции в Алыгджере позволит сэкономить в год около 140 тонн дизельного топлива и сберечь 8,6 млн рублей из областного бюджета. Сводный сметный расчет стоимости реконструкции системы электроснабжения населенного пункта составляет 153,4 млн рублей.