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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Решение о блокировке Telegram не вступало в силу, заявил суд

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Решение о блокировке Telegram не вступало в силу, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Ранее соответствующая отметка автоматически появилась на сайте Таганского суда, поскольку с момента вынесения решения прошло 30 дней. Однако защита успела подать две жалобы — на немедленное исполнение решения (она пока оставлена без движения) и на саму блокировку (эта жалоба отправлена по почте и пока не дошла до суда, но считается поданной с момента сдачи в почтовое отделение). Таким образом, решение еще не вступило в законную силу и отметку с сайта удалили.

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В жалобе защитники утверждают, что заявление против мессенджера подали неуполномоченные лица, суд грубо нарушил процессуальный порядок рассмотрения заявления, а также принцип состязательности и права на защиту. Также не обоснована необходимость вводимых против компании ограничений, считают адвокаты.

Юристы попросили отменить решение Таганского суда о блокировке, рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции и закрыть его.

Они также напомнили, что действия Роскомнадзора привели к блокировке до 20 миллионов IP-адресов, и указали на то, что десятки предприятий несут из-за этого убытки.

Блокировка Telegram

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Основанием стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram раинформацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.

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