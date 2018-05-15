Названы продукты, которые подорожали в Омске
Омскстат сообщил об индексе потребительских цен на товары и услуги за апрель 2018 года. Как оказалось, цены на потребительском рынке в этот период поднялись незначительно — на 0,3%.
Омскстат сообщил об индексе потребительских цен на товары и услуги за апрель 2018 года. Как оказалось, цены на потребительском рынке в этот период поднялись незначительно — на 0,3%.
Продукты в среднем подешевели на 0,1%. Так, снизились цены на лук (-8,4%), помидоры (-6,6%), подсолнечное и сливочное масло (-5,6% и -1,3%), вареную колбасу (-1,7%), апельсины (-5,2%), бананы (-2,2%), говяжью печень (-1,9%), сыры (3,4%).
В апреле отмечено продолжение снижения стоимости куриного мяса (-2,1%) и куриных окорочков (-0,8%). Среди подешевевших продуктов (от 0,3% до 1%) также названы говядина, гречка, майонез, рыбные, овощные, мясные,
Вместе с тем другая продукция наоборот подорожала. Так, от 0,8% до 5,5% цены поднялись на куриные яйца, баранину и свинину, мясо индейки, мясной фарш, муку, пшено, рис, овсяные хлопья, овсяную и перловую крупы, горох, фасоль и чай. Не обошло повышение цен и плодоовощную продукцию — наиболее существенно подорожали свекла (+29,1%), капуста (+15,8%), виноград (12,2%), картофель (+7,7%), морковь (+7,7%).
В среднем непродовольственные товары подорожали на 0,5%. Самое большое подорожание отмечено на еврошифер (6,9%). Подскочили цены и на топливо: бензин на 0,7%-1,1%, дизель — на 1,2% и газ — на 0,4%. Сигареты выросли в цене на 2,9%, ткани — на 1,2%, холодильники — на 1,1%, велосипеды и скутеры — на 2,2%, лекарства — на 0,7%, чистящие и моющие средства — на 0,7%. Из непродовольственной продукции от 0,9% до 2,5% снизилась стоимость на пиломатериалы, дрели, триммеры, телерадиотовары, резиновую обувь.