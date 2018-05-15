Названы продукты, которые подорожали в Омске

Источник: РИА "Новости"

Продукты в среднем подешевели на 0,1%. Так, снизились цены на лук (-8,4%), помидоры (-6,6%), подсолнечное и сливочное масло (-5,6% и -1,3%), вареную колбасу (-1,7%), апельсины (-5,2%), бананы (-2,2%), говяжью печень (-1,9%), сыры (3,4%).

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В апреле отмечено продолжение снижения стоимости куриного мяса (-2,1%) и куриных окорочков (-0,8%). Среди подешевевших продуктов (от 0,3% до 1%) также названы говядина, гречка, майонез, рыбные, овощные, мясные, фруктово-ягодные консервы, мороженая рыба, макароны, молоко и молочная продукция.

Вместе с тем другая продукция наоборот подорожала. Так, от 0,8% до 5,5% цены поднялись на куриные яйца, баранину и свинину, мясо индейки, мясной фарш, муку, пшено, рис, овсяные хлопья, овсяную и перловую крупы, горох, фасоль и чай. Не обошло повышение цен и плодоовощную продукцию — наиболее существенно подорожали свекла (+29,1%), капуста (+15,8%), виноград (12,2%), картофель (+7,7%), морковь (+7,7%).