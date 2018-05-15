Жителей Башкирии ждёт очередное повышение цен на услуги ЖКХ

Наш корреспондент Анвар Аслямов готов поделиться подробностями.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MYxCLuVjJyg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вместо кабинетов здания Госсобрания-Курултая Республики сегодня один из важных для населения вопросов госслужащие обсуждают в административном здании Затонской Тепловой электроцентрали.

Напомним, её запустили в марте этого года, на ее строительство направлено более 22 млрд рублей. Естественно, эти затраты необходимо окупать.

Но главной причиной повышения всех тарифов является рост цен на топливо, в основном газовое. Впрочем, произвольным рост цен никогда не бывает, индексы регламентируются постановлением правительства страны. В республике индекс повышения стоимости тарифов составит не более 6 процентов.

Так, для квартиры площадью около 60 квадратных метров в Уфе с 1 июля стоимость коммунальных услуг повысится почти на 300 рублей. Для горожан цена на электроэнергию составит 3 рубля 1 копейка за киловатт, для проживающих в сельской местности — 2 рубля 11 копеек.

Повышение к уровню декабря предыдущего года составит почти 5 процентов. Услуги водоснабжения вырастут более, чем на 6 процентов.

По данному показателю республика занимает средние позиции в ПФО. А водоотведение в ПФО одно из самых дорогих — повышение составит почти 18 процентов. Цена за отопление увеличится более чем на 5 процентов, газ — на 3,4 процента.