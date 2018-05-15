Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко решил «отдать» Донбасс Евросоюзу - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
«Будь я скаутом НХЛ, обязательно взял бы Гусева»
СМИ: ЦСКА намерен подписать контракт с Марио Балотелли
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
Звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Замуж за принца
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:13 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Жителей Башкирии ждёт очередное повышение цен на услуги ЖКХ

Новые тарифы в эти минуты обсуждают депутаты Курултая республики, представители регионального правительства и ресурсоснабжающих организаций. Причём, заседание профильного комитета проходит в несколько необычном формате.

Наш корреспондент Анвар Аслямов готов поделиться подробностями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместо кабинетов здания Госсобрания-Курултая Республики сегодня один из важных для населения вопросов госслужащие обсуждают в административном здании Затонской Тепловой электроцентрали.

Напомним, её запустили в марте этого года, на ее строительство направлено более 22 млрд рублей. Естественно, эти затраты необходимо окупать.

Но главной причиной повышения всех тарифов является рост цен на топливо, в основном газовое. Впрочем, произвольным рост цен никогда не бывает, индексы регламентируются постановлением правительства страны. В республике индекс повышения стоимости тарифов составит не более 6 процентов.

Так, для квартиры площадью около 60 квадратных метров в Уфе с 1 июля стоимость коммунальных услуг повысится почти на 300 рублей. Для горожан цена на электроэнергию составит 3 рубля 1 копейка за киловатт, для проживающих в сельской местности — 2 рубля 11 копеек.

Повышение к уровню декабря предыдущего года составит почти 5 процентов. Услуги водоснабжения вырастут более, чем на 6 процентов.

По данному показателю республика занимает средние позиции в ПФО. А водоотведение в ПФО одно из самых дорогих — повышение составит почти 18 процентов. Цена за отопление увеличится более чем на 5 процентов, газ — на 3,4 процента.

Выездное совещание по тарифам продолжается. После завершения для его участников планируется экскурсия по затонской ТЭЦ.

Все новости региона
 У известного российского актера диагностировали рак легких
В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
СМИ узнали о критике Кремлем законопроекта о контрсанкциях
59 погибших: первые итоги переноса посольства США в Иерусалим
Средний размер кредита наличными достиг исторического максимума
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
«Победа» обжаловала в суде правила перевозки ручной клади
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Будь я скаутом НХЛ, обязательно взял бы Гусева» Шведский хоккейный журналист - о звездах "Красной машины", самом талантливом юниоре планеты и следующем европейском тренере в НХЛ
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Андрей Гайдулян изменил имидж для съемок в США Звезда сериала «СашаТаня» похвастался в соцсетях розовым ирокезом
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь