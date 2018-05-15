Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Корабли ЧФ «захватили» подводных диверсантов - СМИ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Бывший муж Алисы Аршавиной отказывается от детей
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Мелания Трамп перенесла операцию на почках
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Россия перед выбором: Иран или Израиль
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
«Покрошились зубы»: сестра о потерявшей 17 кг Надежде Савченко
После слов Скрипки о РФ зрители покинули зал
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Замуж за принца
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Капитальный ремонт будет проведен почти в 6 тыс. домах СФО в 2018 году

На цели капремонта будет затрачено 17,4 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

О планах провести капитальный ремонт почти в 6 тыс. многоквартирных жилых домах в регионах сибирского федерального округа сообщил 15 мая заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Сергей Черданцев на совещании в Новосибирске.

Читайте также
Более 100 фасадов планируют отремонтировать в Новосибирске

«В 2018 году в регионах округа запланирован капитальный ремонт более 5,9 тысячи домов, в которых проживают порядка 659 тысяч человек», — цитирует ТАСС Черданцева.

По его словам, на территории округа планируется выполнить свыше 13 тысяч работ, для этой цели будет затрачено 17,4 млрд рублей.

Черданцев также сообщил, что в 2017 году капитальный ремонт был проведен в 4,2 тысячах домов, в которых проживают более 500 тысяч человек. Таким образом, запланированный на 2018 год объем работ на 40% превысит показатель предыдущего года.

Краткосрочные планы по капремонту завершены в полном объеме в республиках Тыва, Алтай, Хакасия, а также в Алтайском крае и Новосибирской области. В Бурятии, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях план исполнен на 80−97%. Хуже всего, по словам Черданцева, дела обстоят дела в Забайкалье и Омской области, там план по ремонту остался невыполненным на 35%.

Все новости региона
Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
СМИ узнали о критике Кремлем законопроекта о контрсанкциях
Средний размер кредита наличными достиг исторического максимума
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
«Победа» обжаловала в суде правила перевозки ручной клади
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Эксперты отметили подорожание поездок для российских туристов
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Будь я скаутом НХЛ, обязательно взял бы Гусева» Шведский хоккейный журналист - о звездах "Красной машины", самом талантливом юниоре планеты и следующем европейском тренере в НХЛ
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Андрей Гайдулян изменил имидж для съемок в США Звезда сериала «СашаТаня» похвастался в соцсетях розовым ирокезом
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь