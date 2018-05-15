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12:34 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовский лицей № 20 реконструируют

Лицей № 20 в Ростове-на-Дону планируется реконструировать.

Согласно информации из официальных источников, провести реконструкцию в здании лицея 1947 года постройки, износ которого сейчас превышает 50%, поручил в ходе состоявшейся 14 мая рабочей поездки по донской столице губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Необходимо изыскать финансовые средства для того, чтобы приступить к реконструкции здания. Городу надо завершить подготовку ПСД до конца года. После этого область найдет средства на поддержку этого проекта, в том числе за счет корректировки бюджета 2019 года», — заявил, побывав в лицее, глава региона.

По данным областных властей, в муниципальной программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» на 2018 год предусмотрено 8,9 млн рублей на разработку проектной документации для реконструкции лицея № 20, на 2020 год — 323,4 млн рублей на выполнение работ.

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