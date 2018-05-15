Ростовский лицей № 20 реконструируют
Лицей № 20 в
Лицей № 20 в
Согласно информации из официальных источников, провести реконструкцию в здании лицея 1947 года постройки, износ которого сейчас превышает 50%, поручил в ходе состоявшейся 14 мая рабочей поездки по донской столице губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Необходимо изыскать финансовые средства для того, чтобы приступить к реконструкции здания. Городу надо завершить подготовку ПСД до конца года. После этого область найдет средства на поддержку этого проекта, в том числе за счет корректировки бюджета 2019 года», — заявил, побывав в лицее, глава региона.
По данным областных властей, в муниципальной программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» на 2018 год предусмотрено 8,9 млн рублей на разработку проектной документации для реконструкции лицея № 20, на 2020 год — 323,4 млн рублей на выполнение работ.