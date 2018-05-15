Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне возмутились: что установил Киев на границе с Крымом
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Бывший муж Алисы Аршавиной отказывается от детей
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Россия перед выбором: Иран или Израиль
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
Как и почему Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Столкновения на границе сектора Газа
12:39 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане запустят интернет-портал для госзакупок

Сайт www.xarid.uz в данный момент работает в тестовом режиме, он начнет работу в ближайшее время, пользователи смогут получить подробную информацию о государственных закупках.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В ближайшее время в Узбекистане запустят новый интернет-портал и торговую платформу для регулирования государственных закупок.

Читайте также
Операторы рассказали министру о проблемных вопросах телеком-рынка

Пользователи смогут зарегистрироваться, получить подробную информацию и провести необходимые процедуры. В данный момент сайт функционирует в тестовом режиме, уже проведены все необходимые работы для интеграции с порталами и специалистами других ведомств, его запустят в ближайшее время.

По словам начальника управления Национального агентства проектного управления Аброра Гадоева, внедрение этой системы позволит создать для всех участников торгов равные условия и повысить эффективность операций.

В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О государственных закупках», который предусматривает возможность осуществлять часть закупок в электронном виде.

С этого момента госзакупки проводятся на аукционе по понижению стартовой цены.

Все новости региона
 Комил Алламжонов рассказал о деталях визита Мирзиёева в США
Узбекский след в Сеуле, или За что корейцы уважают хлопок и не любят зиру
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
«Да, я толстая»: рассказ женщины о том, как вес влияет на жизнь
КПРФ внесла проект о моратории на повышение пенсионного возраста
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
В России закончились две «скидочные» программы для водителей Банки вместе с дистрибуторами стали останавливать действие программ господдержки авторынка по всей России
Hi-Tech
Мировой анонс флагмана с «козырьком» Honor 10 Большой экран, функция распознавания лица и крутая двойная камера с ИИ по очень классной цене
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь