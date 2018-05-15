В Узбекистане запустят интернет-портал для госзакупок

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В ближайшее время в Узбекистане запустят новый интернет-портал и торговую платформу для регулирования государственных закупок.

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Пользователи смогут зарегистрироваться, получить подробную информацию и провести необходимые процедуры. В данный момент сайт функционирует в тестовом режиме, уже проведены все необходимые работы для интеграции с порталами и специалистами других ведомств, его запустят в ближайшее время.

По словам начальника управления Национального агентства проектного управления Аброра Гадоева, внедрение этой системы позволит создать для всех участников торгов равные условия и повысить эффективность операций.

В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О государственных закупках», который предусматривает возможность осуществлять часть закупок в электронном виде.