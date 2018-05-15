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12:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Свердловские энергетики готовы отключить дачникам электричество из-за долгов в 40 млн рублей

38 тысячам жителей Свердловской области, владеющих дачами и садовыми участками, могут отключить электроэнергию.

Источник: Reuters

Как пояснила пресс-служба свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», долг абонентов на 15 мая составляет более 40 млн руб. Отмечается, что наибольшее количество должников составляют жители Сысерти, Березовского, Первоуральска, Ревды, Полевского, Нижних Серег и Красноуфимска — на них приходится долг в 19,7 млн руб.

«В течение дачного сезона энергоснабжающая компания проведет массовые отключения должников, имеющих садовые постройки, дома, земельные участки вне садовых кооперативов. В ходе рейдов энергетики обесточат не только освещение домов, бань, гаражей, хозяйственных построек, но всех энергопотребляющих устройств на участке: электронасосы, теплицы с подогревом, системы автополива», — предупредили энергетики.

Также они добавили, что самовольно подключившимся может грозить штраф до 15 тыс. руб.

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