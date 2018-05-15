Свердловские энергетики готовы отключить дачникам электричество из-за долгов в 40 млн рублей
38 тысячам жителей Свердловской области, владеющих дачами и садовыми участками, могут отключить электроэнергию.
38 тысячам жителей Свердловской области, владеющих дачами и садовыми участками, могут отключить электроэнергию.
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«В течение дачного сезона энергоснабжающая компания проведет массовые отключения должников, имеющих садовые постройки, дома, земельные участки вне садовых кооперативов. В ходе рейдов энергетики обесточат не только освещение домов, бань, гаражей, хозяйственных построек, но всех энергопотребляющих устройств на участке: электронасосы, теплицы с подогревом, системы автополива», — предупредили энергетики.
Также они добавили, что самовольно подключившимся может грозить штраф до 15 тыс. руб.