Роскомнадзор объяснил попытки заблокировать Telegram при не вступившем в силу решении суда

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В связи с публикуемыми в СМИ сообщениями, связанными с решением Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года в отношении Telegram, Роскомнадзор разъясняет. Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия. Немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу. Пресс-служба Роскомнадзора

«Поэтому с 16 апреля Роскомнадзор принимает комплекс мер с целью ограничения доступа на территории России к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Роскомнадзором не получено от Telegram Messenger Limited Liability Partnership копий частной и апелляционной жалоб», — говорится в сообщении.

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Ранее пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила «Интерфаксу», что решение Таганского суда Москвы об ограничении доступа к мессенджеру Telegram не вступало в законную силу.

«Отметка в базе судов общей юрисдикции Москвы о вступлении решения в силу ошибочна и уже изъята. Система автоматически проставила “вступление” с учетом сроков для подачи жалобы», — сказала Солопова.

Ранее в карточке по заявлению Роскомнадзора о блокировке Telegram на сайте Таганского суда появилась отметка о том, что решение по делу вступило в законную силу.

«Решение Таганского суда в силу не вступило. На прошлой неделе в суд поступила жалоба на решение, заявителю предоставлен срок для устранения недостатков, содержащихся в жалобе. После устранения, если они будут устранены в установленный срок, жалоба будет назначена к рассмотрению в Мосгорсуде», — пояснила Солопова.