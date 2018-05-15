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14:19 (мск), источник: Volga News

Итальянские инвесторы планируют построить в регионе молочный комплекс

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Роман Некрасов и гендиректор ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максим Сойфер 11 мая провели рабочую встречу с представителями итальянского агробизнеса — организаторами инвестиционной компании ООО «Самарские проекты».

Источник: Reuters

Как сообщает сайт областного минсельхоза, в рамках встречи обсуждался вопрос корректировки инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота молочного направления, разработанного ОАО «Корпорация развития Самарской области» совместно с ООО «Самарские проекты».

Проект подразумевает строительство животноводческого комплекса молочного направления и оснащение его современным высокотехнологичным оборудованием. В настоящее время специалистами «Корпорации развития Самарской области» ведется проверка перечня оборудования на наличие российской сертификации, изучается объем проектировочных работ, а также разрабатывается «дорожная карта» реализации проекта.

Как отметил Роман Некрасов, Самарская область заинтересована в развитии животноводства на основе современных технологических решений, и после уточнения деталей работа над проектом станет основой для подписания соглашения о международном сотрудничестве с итальянскими коллегами.

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