Итальянские инвесторы планируют построить в регионе молочный комплекс

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Как сообщает сайт областного минсельхоза, в рамках встречи обсуждался вопрос корректировки инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота молочного направления, разработанного ОАО «Корпорация развития Самарской области» совместно с ООО «Самарские проекты».

Проект подразумевает строительство животноводческого комплекса молочного направления и оснащение его современным высокотехнологичным оборудованием. В настоящее время специалистами «Корпорации развития Самарской области» ведется проверка перечня оборудования на наличие российской сертификации, изучается объем проектировочных работ, а также разрабатывается «дорожная карта» реализации проекта.