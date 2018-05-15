«Революционное оружие России»: чем «Ураны» удивили американские СМИ

Источник: РИА "Новости"

Впервые представленные 9 мая на параде Победы в Москве российские робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» кардинально могут изменить баланс сил в военных конфликтах будущего, они «оторвались от зарубежных конкурентов». Такое мнение высказал военный обозреватель американского журнала The National Interest (NI).

Фоторепортаж На Красной площади прошел Парад Победы

Иностранный эксперт называет одно из главных достоинств — эти машины уже проверены в реальной боевой обстановке и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Комплекс «Уран-6», стоящий на вооружении российской армии с 2016 года, принимал участие в разминировании целого ряда сирийских городов, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения.

О боевом применении в Сирии и испытаниях второго робота до недавнего времени официально не сообщалось. 6 мая, во время проведения генеральной репетиции военного парада на Красной площади, Минобороны РФ заявило, что многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9» «отлично зарекомендовал себя в ходе оказания помощи по борьбе с международным терроризмом в Сирии». Однако пока этот робот не принят на вооружение, но полным ходом проходит государственные испытания.

Эра беспилотных танков

Заявление американцев о том, что наши «Ураны» способны изменить расстановку сил в возможном конфликте будущего, несколько преувеличены, считает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Это из серии «пугалок». Место и роль роботизированных комплексов в вооруженных конфликтах будущего еще требует осмысления и нахождения им места в тактических построениях того или иного вида боевых действий. Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

Главная задача таких роботов — заменить военнослужащего в опасной для жизни ситуации. «Но только под управлением оператора, — подчеркивает эксперт. — За каждой такой машиной стоит человек, который им управляет на расстоянии. Ни о какой автономии боевых роботов пока говорить не приходится. Если только в них не заложена специальная программа, и в любом случае они должны находиться под контролем мыслящего человека».

В статье NI сообщается, что США и Китай тоже ведут разработки подобных комплексов, называя их роботами-танками. Однако дальше создания прототипов эти страны не продвинулись.

По мнению Литовкина, трудно сказать, почему наши роботизированные комплексы по американской версии — «революционное оружие». «Возможно, они имеют в виду, что эти системы открывают дорогу в войска новому виду техники, которой раньше не было», — говорит он.

Не совсем правильно называть робототехнический комплекс «Уран-9» роботом-танком, считает кандидат военных наук Сергей Суворов. «Он хоть и представляет собой боевую гусеничную машину с мощным вооружением, но задачи у него немного другие, и использование должно отличаться, — рассказывает эксперт. — Если танки должны идти в тесном взаимодействии вместе с пехотой, то “Ураны” призваны работать самостоятельно, “расчищая” дорогу и танкам, и пехоте».

«Вкалывают» роботы

Многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6» принимал участие в разминировании древнего города Пальмиры, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. «Он действовал на самых опасных и сложных заминированных участках местности, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения и военнослужащих инженерных подразделений правительственных войск», — отмечали в военном ведомстве.

Уникальность этого робота — в способности разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, при этом обеспечивается полная безопасность личного состава.

«Ураном-6» управляет оператор по радиоканалу при помощи пульта с дистанции не менее 50 м и может работать на удалении до 1000 м. Масса пульта управления с бронежилетом и шлемом достигает 35 кг. Машина оснащена комплектом навесного оборудования, состоящим из отвалов и тралов различных типов. Сам саперный агрегат перепахивает землю, подрывая все обнаруженные во время траления мины с массой взрывчатого вещества до 1 кг. Двигаясь по ровной местности, 6-тонный робот-сапер способен работать со скоростью до 3 км/ч. Также может подняться на стенку высотой до 1,2 м.

Источник: РИА "Новости"

Другой робот — «Уран-9» — создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты.

Конструкция установки вооружения имеет модульный принцип построения. 12-тонная машина оснащена противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) «Атака» против наземных и воздушных целей, 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Также имеются реактивные пехотные огнеметы «Шмель-М». Поражение ракетами бронетехники может происходить на дальностях до 5000 м днем и 3500 м ночью.

«Уран-9» может обнаружить цель, но решение о ее поражении принимает только командир, который вместе с оператором находится в пункте управления в бронированном кунге на базе шасси КамАЗа. Максимальное удаление этого пункта от робота — 3 км. Но это расстояние зависит от местности; в городских условиях оно, конечно, меньше. Леонид Масленников Представитель военной приемки МО РФ, полковник

По словам военпреда Масленникова, аппаратура «Урана-9» встраивается в единую систему управления тактического звена, обладая защитой от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы. «Противник не в состоянии перехватить управление им. Можно с гордостью сказать, что аналогов “Урана-9” в мире нет», — заявил офицер газете «Красная звезда».

Источник: РИА "Новости"

Кстати, в полный комплект входят четыре робота, один пункт управления, машина для перевозки и технического обеспечения, прицеп и другое. «Все четыре машины держат связь между собой на расстоянии до 1 км, поэтому пункт управления может находиться от ближайшего робота в 3 км, а от самого дальнего — в 6 км», — говорит Масленников.

«Уран-9» имеет на башне тот же боевой блок, что и боевая машина поддержки танков «Терминатор», разве что у него есть еще и огнемет. Комплекс предназначен для решения конкретных задач. К примеру, уничтожение террористов в бункере или укрывшихся в здании. Представить его на поле боя в рядах атакующей бронетехники, как «Терминатора», трудно. Его задача — решение индивидуальных задач. Виктор Литовкин

При этом эксперт не исключает, что он сможет действовать в связке с вертолетом, с беспилотником, но обязательно под контролем и управлением оператора. Кстати, «Уран-9» имеет камеру тепловизора, что позволяет идентифицировать лежащего в засаде снайпера противника. При этом сам комплекс сложно взять в прицел. Он оснащен системой предупреждения о лазерном облучении и оборудованием для обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

На форуме «Армия-2017» стало известно, что интерес к подобным роботам уже проявляют за рубежом. «К современным робототехническим комплексам “Уран-9” проявляет интерес ряд иностранных заказчиков, в том числе представители ОАЭ. Однако официального обращения о поставке российская сторона пока не получала», — сообщил ТАСС в ходе выставки директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Источник: РИА "Новости"

Кстати, подобный дистанционно-управляемый боевой модуль (применяемый на «Уране-9») используется на роботизированном бронеавтомобиле «Тигр». Опытно-конструкторскую работу под названием «Барс» для Минобороны РФ ведут Военно-промышленная компания и 776 Управление производственно-технологической комплектации (разработчик и производитель робототехнических комплексов семейства «Уран»).