Артистам и работникам культуры поднимут зарплату почти вдвое

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 1 июня для работников учреждений культуры будет повышена зарплата на 45%.

Речь идет о специалистах «административно-управленческого, художественно-руководящего, артистического, творческого и прочего персонала государственных учреждений культуры, а также руководящих работников и специалистов государственных архивов», — говорится в тексте документа.

Кроме того, будут установлены базовые должностные оклады по квалификационным категориям и должностям, ежемесячно будут выплачиваться вознаграждения за выслугу лет.