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14:15 (мск), источник: Sputnik

Артистам и работникам культуры поднимут зарплату почти вдвое

Президент подписал Постановление, согласно которому для работников учреждений культуры и артистов будут введены квалификационные категории по должностям, а также появятся ежемесячные вознаграждения за выслугу лет.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 1 июня для работников учреждений культуры будет повышена зарплата на 45%.

Речь идет о специалистах «административно-управленческого, художественно-руководящего, артистического, творческого и прочего персонала государственных учреждений культуры, а также руководящих работников и специалистов государственных архивов», — говорится в тексте документа.

Кроме того, будут установлены базовые должностные оклады по квалификационным категориям и должностям, ежемесячно будут выплачиваться вознаграждения за выслугу лет.

Для фирм, устраивающих концерты и другие массовые мероприятия налог снизится с 30 до 5% за организацию массовых зрелищных мероприятий.

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