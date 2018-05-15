Перед мундиалем в Екатеринбурге «поумнеет» 21 остановка
И 4 перекрестка.
И 4 перекрестка.
Перед Чемпионатом мира по футболу (ЧМ) на остановках общественного транспорта в Екатеринбурге появится 21 информационное табло с данными о движении автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом 15 мая на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию сообщил председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию УДС Игорь Федотов.
Сейчас в столице Урала работает только одно такое табло — на автобусной остановке у почтамта. По словам Федотова, новое оборудование обещает быть еще более современным, чем действующее.
Установлено оно будет за счет средств областного бюджета, выделенных на подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018. Кроме того, администрация города нашла инвестора, который готов вложить деньги в создание в обозримом будущем еще 60 «умных» остановок.
Также в 2018 году продолжится обустройство новых остановок, в том числе и пересадочных. Как пояснил чиновник, планируется создать 24 таких остановочных пункта для пассажиров, пользующихся услугами повременного тарифа. Последний успешно прошел тестирование и будет внедрен на постоянной основе, наряду с основным тарифом, составляющим 28 рублей за поездку.
Власти Екатеринбурга потратят на разработку транспортной схемы 26 миллионов.
Кроме того, на четырех перекрестках города предполагается установить инновационные светофоры, обеспечивающие приоритет в движении общественному транспорту.
Речь идет о пересечениях улиц
Закономерно встал вопрос о выделенных полосах. Стоит напомнить, что летом 2017 года они появились на перекрестках улиц
Общественному транспорту Екатеринбурга дадут АвтоГРАФ.
Тем не менее муниципалитет не собирается отказываться от «персональных полос» для автобусов и троллейбусов. В данный момент в Екатеринбурге работает межведомственная комиссия, созданная горадминистрацией совместно с ГИБДД. Определен список из 13 улиц, где такие полосы скоро появятся. Среди них — Белинского, Карла Либкнехта, Энгельса, Чапаева и де Геннина.
Стоит напомнить, что недавно мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на разработку комплексной схемы дорожного движения, которая повысит пропускную способность улиц в мегаполисе и снизит экономические потери от неэффективного использования транспортных потоков. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», стартовая стоимость работ составит 26 миллионов рублей из городского бюджета.