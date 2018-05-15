Перед мундиалем в Екатеринбурге «поумнеет» 21 остановка

Источник: УралИнформБюро

Перед Чемпионатом мира по футболу (ЧМ) на остановках общественного транспорта в Екатеринбурге появится 21 информационное табло с данными о движении автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом 15 мая на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию сообщил председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию УДС Игорь Федотов.

Сейчас в столице Урала работает только одно такое табло — на автобусной остановке у почтамта. По словам Федотова, новое оборудование обещает быть еще более современным, чем действующее.

Установлено оно будет за счет средств областного бюджета, выделенных на подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018. Кроме того, администрация города нашла инвестора, который готов вложить деньги в создание в обозримом будущем еще 60 «умных» остановок.

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Также в 2018 году продолжится обустройство новых остановок, в том числе и пересадочных. Как пояснил чиновник, планируется создать 24 таких остановочных пункта для пассажиров, пользующихся услугами повременного тарифа. Последний успешно прошел тестирование и будет внедрен на постоянной основе, наряду с основным тарифом, составляющим 28 рублей за поездку.

Власти Екатеринбурга потратят на разработку транспортной схемы 26 миллионов.

Кроме того, на четырех перекрестках города предполагается установить инновационные светофоры, обеспечивающие приоритет в движении общественному транспорту.

Речь идет о пересечениях улиц Крауля-Заводская, Готвальда-Оплахинская, Бардина-Чкалова и Амундсена-Краснолесья. Светофоры на этих перекрестках снабдят оборудованием, позволяющим «почувствовать» приближение автобуса, троллейбуса или трамвая «на подлете», а не с опозданием в 30 секунд, как сегодня. Автоматика, установленная на этих светофорах, самостоятельно «решит», когда переключаться на зеленый свет, чтобы общественный транспорт проезжал быстрее, не задерживая остальные машины и не создавая пробок.

Закономерно встал вопрос о выделенных полосах. Стоит напомнить, что летом 2017 года они появились на перекрестках улиц Малышева-Гагарина, а также на отрезке улицы Розы Люксембург от Малышева до Декабристов. Однако автоинспекторы посчитали, что «выделенки» на этих участках нанесены с нарушением правил и создают конфликт пешеходных и транспортных потоков, после чего выдали мэрии предписание демонтировать их. Городские власти попытались отстоять свою правоту в суде, но проиграли.

Общественному транспорту Екатеринбурга дадут АвтоГРАФ.

Тем не менее муниципалитет не собирается отказываться от «персональных полос» для автобусов и троллейбусов. В данный момент в Екатеринбурге работает межведомственная комиссия, созданная горадминистрацией совместно с ГИБДД. Определен список из 13 улиц, где такие полосы скоро появятся. Среди них — Белинского, Карла Либкнехта, Энгельса, Чапаева и де Геннина.