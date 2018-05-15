В центре Челябинска движение закроют до 1 октября
Ограничения связаны со строительством новой транспортной развязки.
Ограничения связаны со строительством новой транспортной развязки.
Движение на участке улицы Красноармейская в Центральном районе Челябинска закроют до 1 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Уточняется, что движение транспорта прекращено на участке от улиц Миасской до Нагорной. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свободы с выходом на Труда.