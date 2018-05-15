В центре Челябинска движение закроют до 1 октября

Движение на участке улицы Красноармейская в Центральном районе Челябинска закроют до 1 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что движение транспорта прекращено на участке от улиц Миасской до Нагорной. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свободы с выходом на Труда.