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15:51 (мск), источник: dostup1.ru

В центре Челябинска движение закроют до 1 октября

Ограничения связаны со строительством новой транспортной развязки.

Источник: РИА "Новости"

Движение на участке улицы Красноармейская в Центральном районе Челябинска закроют до 1 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что движение транспорта прекращено на участке от улиц Миасской до Нагорной. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свободы с выходом на Труда.

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