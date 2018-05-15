Депутат Щур из СИЗО заработал за год в два раза больше главы Волгограда

При этом сам глава Волгограда — Андрей Косолапов — в этот «список Форбс» не попал. И уже не первый год. Более того, судя по декларациям, он беднеет с каждым годом. Еще в 2015-м он зарабатывал за год 1,962 миллион рублей, а в 2017-м его доход составил всего 1,925 миллион. Новую недвижимость он себе тоже не покупал, в собственности все те же две небольшие квартиры и здание аптеки с земельным участком. Автопарк у мэра также остался неизменным: ездит Андрей Косолапов на тех же Hyundai Genesis и TOYOTA LAND CRUISER. А летом плавает на том же катере модели «Bayliner 185K».

Удивительным на этом фоне выглядят заработки его коллег по думе — Алексея Зверева и Евгения Щура. Уже больше года, как они находятся под следствием и содержатся в СИЗО. При этом зарабатывают в два раза больше мэра Волгограда.

Например, в декларации Евгения Щура за 2017-й год указан доход в размере 3,27 миллиона рублей. Заработок его «партнера» Алексея Зверева, конечно, упал до 400 тысяч рублей. Зато его жена по-прежнему зарабатывает неплохо, например, в 2017-м — 44,6 миллиона рублей. Напомним, этих депутатов поймали на многомиллионном мошенничестве с выплатами по страховкам.

Для сравнения, заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков заработал в 2017-м всего 1,37 миллион. Его жена еще скромнее — 308 тысяч рублей за год. И ни жилье, ни автомобили они не меняют уже много лет подряд: по-прежнему он ездит на VolkswagenTouareg, а супруга — на KIA Rio.

Первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников тоже заработком не блещет. В 2017-м его доход составил всего 1,4 миллиона рублей. И у него нет в собственности ни квартиры, ни машины. Правда, у них в семье, похоже, жена — главный добытчик. За 2016-й год она заработала 28 миллионов рублей, за 2017-й уже 30,8 миллионов. И собственности у нее хватает: доли в пяти земельных участках, две квартиры, две машины — BMWX5 xDrive35i и Subaru Legacy Outback.

Если выделить в гордуме самых богатых депутатов, то за минувший год, их список почти не изменился, разве что местами меняются.

Неплохо зарабатывает депутат гордумы и директор ООО «ВНИИТМАШ» Андрей Гимбатов. Его доход в 2017-м составил 26,4 миллионов рублей (на 2 миллиона больше, чем в 2016-м). В собственности те же три земельных участка, девять зданий и сооружений, а в автопарке — «Тойота Альфард», «УАЗ 330301 9» и грузовик «МАЗ 500».

Его коллега — председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман тоже не бедствует. Причем за год его заработок вырос в три раза: если в 2016-м он получил всего 10 миллионов дохода, то в 2017-м уже 33,7 миллионов рублей. Но, возможно, это деньги от продажи земельного участка: их было у него девять, а осталось восемь. Зато теперь у него не один трубоукладчик Комацу Д-355С, а четыре.

Остался в этом «богатом» списке и депутат и главный инженер производственного предприятия «Специальные сварные металлоконструкции» Александр Егунов. В 2017-м он задекларировал доход в размере 19,8 миллиона рублей. Для сравнения, в 2016-м он заработал 11,2 миллиона.

ТОП-10 самых богатых депутатов Волгоградской гордумы (млн руб.)

Дмитрий Дильман — 33,7.

Андрей Гимбатов — 26,4.

Александр Егунов — 19,8.

Валерий Могильный — 16,3.

Светлана Титова — 8,2.

Геннадий Кузнецов — 5,5.

Леонид Семергей — 4,8.

Иван Никитин — 4,8.

Николай Белоус — 4,1.