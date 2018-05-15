Ремонт 13 участков улиц завершен в Ростове-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, на данный момент выполнены ремонтные работы на улицах 1-й Конной Армии и 14-я Линия, проспектах Королева и Шолохова, а также площади Комбайностроителей.

Отремонтировали проезжую часть улиц Балакирева, Краснокурсантской (ул. Плиева — ул. Мартовицкого), Лермонтовской (пр. Ворошиловский — пр. Чехова), Мартовицкого (ул. Нариманова — ул. Евдокимова) и Тренева (пр. Стачки — ул. Крупской), переулков Семашко (ул. Текучева — ул. Мечникова) и Соборного (ул. Мечникова — пр. Буденновский), а также проспекта Космонавтов (ул. Волкова — ул. Орбитальная).

Сейчас ремонтируют улицы Вересаева, Возрождения, Зенитчиков, Инициативную, Локомотивную, Малиновского, Мечникова, Неклиновскую, Самойловскую, Смотровую, 35-я Линия, проспект 40-летия Победы и переулок Верхоянский.