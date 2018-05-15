Арест доли банка МБА прокомментировали в Нацбанке Казахстана

Источник: Tengrinews

Арбитражный суд Москвы в первой инстанции постановил наложить арест в пользу Сбербанка России на имущество Международного банка Азербайджана (МБА) на сумму не более 21,3 миллиона долларов по кредитному договору от 2016 года. Как следует из определения суда, пишет портал, арест наложен на долю в 41,6 процента в уставном капитале банка «МБА-Москва».

Читайте также Акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии

Рыночная стоимость доли уставного капитала оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Как известно, ЕНПФ в 2014 году инвестировал в Международный банк Азербайджана 250 миллионов долларов, выкупив облигации. Однако позже эти облигации заменили на ценные бумаги правительства Азербайджана.

«На сегодняшний день в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ отсутствуют ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МБА). Имевшиеся ценные бумаги МБА были обменяны по итогам реструктуризации, завершившейся 1 сентября 2017 года, на государственные ценные бумаги правительства Азербайджанской Республики в соотношении один к одному по номинальной стоимости. В результате указанного обмена в состав пенсионных активов ЕНПФ были приняты ГЦБ Азербайджанской Республики со ставкой вознаграждения 3,5 процента годовых и погашением до 2032 года. Таким образом, в настоящее время отсутствуют какие-либо финансовые взаимоотношения между Национальным Банком Республики Казахстан в качестве доверительного управляющего пенсионными активами ЕНПФ и МБА», — прокомментировали в Нацбанке Казахстана.