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18:55 (мск), источник: Forbes

Пир во время санкций. России обещают низкую инфляцию и профицит бюджета

Несмотря на санкции и ослабление рубля, инфляция останется сверхнизкой — по итогам 2018 года она не достигнет официального таргета в 4%, прогнозируется в отчете Sberbank CIB. Кроме того, российский бюджет впервые за несколько лет закроет год профицитом, считают аналитики.

Источник: РИА "Новости"

В Sberbank CIB оценили перспективы российской экономики после непростых событий апреля. Согласно майскому исследованию Sberbank Investment Research (есть в распоряжении Forbes), посвященному ключевым макроэкономическим параметрам, уровень инфляции в конце года не достигнет заявленной Банком России цели в 4% и остановится на отметке 3,2%.

При этом Центробанку, несмотря на низкую инфляцию, удастся снизить ключевую ставку в 2018 году лишь до 6,5% годовых. Ранее экономисты из Sberbank CIB предполагали, что регулятор снизит ставку до 6,25%.

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«Мы ожидаем, что ЦБ проявит разумную осмотрительность во втором квартале 2018 и сперва проследит, как инфляция будет реагировать на ослабления рубля. Если регулятор убедится, что она все равно останется достаточно низкой, то в третьем квартале 2018 мы ожидаем возврата к политике снижения ставок», — пояснил Forbes cтарший экономист Sberbank CIB Антон Струченевский.

Центробанк опасается, что инфляция, победе над которой были посвящены последние 4 года, может «разогнаться» по причинам, не зависящим от регулятора, поясняет генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. По его словам, подстегнуть рост индекса потребительских цен могут новые расходы на социальную сферу и инфраструктурные проекты, а также усиление санкций со стороны США и Евросоюза. «Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева недавно также упомянула о том, что санкции, скорее всего, окажут негативное влияние на инфляцию. Выше инфляция — выше ставка», — добавляет Харитонов.

ЦБ находится в сложной ситуации, и предсказать его дальнейшие действия достаточно трудно, соглашается аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Сейчас нужно ждать июньского заседания, на котором ЦБ придется принять решение относительно ставки. Это будет очень непростое решение, потому что бесконечно ее снижать просто невозможно, а нефть сейчас откровенно непредсказуема. Нельзя исключать, что ставку снизят не на 25, а на 75 б.п, если к июньскому заседанию баррель укрепится выше $80», — считает аналитик.

Что будет с рублем

Курс доллара, по мнению аналитиков Sberbank CIB, в оставшиеся месяцы 2018 года будет держаться у отметки в 62,4 рубля при среднегодовой цене барреля нефти Brent на уровне в $65 и курсе евро к доллару в $1,22.

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При этом, следует из отчета, курс американской валюты при стоимости барреля нефти Brent в районе $80 долларов и курсе евро в $1,2 должен закрепиться у отметки в 60,3 рубля за доллар. По состоянию на 15 мая, доллар торгуется на Московской бирже в диапазоне 61,7−62,7 рублей, а баррель нефти Brent — на уровне $78,6.

«Рубль находится в свободном плавании. Обменный курс будет зависеть прежде всего от геополитической обстановки. Если ничего неприятного не случится, рубль может немного укрепиться. Однако вряд ли стоит ожидать возврата к уровням первого квартала 2018», — комментирует Антон Струченевский.

Профицит бюджета

Экономисты Sberbank CIB ожидают годового роста ВВП на 1,8%, чему будут способствовать, в первую очередь, рост потребления, экспорта и инвестиций, отмечается в исследовании.

Также аналитики прогнозируют профицит российского бюджета в 1% от ВВП. Это выше, чем в обновленных прогнозах Минфина.

На днях ведомство опубликовало законопроект о корректировке закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно этому документу, Минфин ждет по итогам года профицита бюджета на уровне в 0,45% ВВП. По итогам первого квартала этого года ведомство уже сообщало о профиците в 1,5% квартального ВВП.

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О том, что российский бюджет по итогам года будет профицитным, говорили и экономисты Morgan Stanley, Однако в инвестбанке предсказывали рост ВВП России до 1,8% год к году, а профицит федерального бюджета (если цена на нефть будет держаться на уровне $70 за баррель) — в 1,5% от ВВП.

По оценкам Михаила Харитонова, размер профицита в размере 1% представляется завышенным — реальное значение может составить от 0,45% до 0,65%. «Многое будет зависеть от динамики цены нефти, которая пока благоприятствует росту доходов», — добавляет эксперт.

Алексей Антонов напоминает, что в текущий проект бюджета заложена стоимость барреля нефти в $40, поэтому в профиците по итогам года у него нет сомнений. «Однако проблема состоит в том, что все сверхдоходы от продажи нефти по-прежнему продолжают уходить в резервы, а не в бюджет», — заключает аналитик.

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