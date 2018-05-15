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19:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В отношении должностных лиц «Мотор Сич» в Беларуси возбудили уголовное дело

Во время проверки деятельности акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» сотрудники Генеральной прокуратуры осмотрели помещения представительства украинского ПАО «Мотор Сич» в Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Во время осмотра были изъяты документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории нашей страны.

«По результатам проверки в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц ПАО “Мотор Сич” было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Основанием к возбуждению уголовного дела послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дело уже направлено в Следственный комитет для организации предварительного расследования. Проверки деятельности ПАО Мотор Сич продолжается.

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