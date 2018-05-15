Шопинга не будет: Узбекистан меняет правила для зарубежных онлайн-покупок

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистан намерен вновь пересмотреть правила беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах, сообщает корреспондент Sputnik.

Нововведения предусмотрены проектом постановления главы государства «О мерах по обеспечению контроля и учета товаров, поступающих на территорию Узбекистана в адрес физических лиц в международных почтовых и курьерских отправлениях», подготовленным Государственным таможенным комитетом (ГТК). Сейчас документ находится на стадии обсуждения.

Таможенники предлагают установить предельную норму ввоза товаров для личного пользования, не подлежащих обложению таможенными платежами, через международные почтовые или курьерские отправления, в размере тысячи долларов и весом брутто не более 30 килограмм в течение одного календарного квартала.