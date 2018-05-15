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19:53 (мск), источник: Интерфакс

МОТ спрогнозировала появление 24 млн рабочих мест к 2030 г. благодаря «зеленой экономике»

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Меры по переходу на экологически чистую экономику и удержанию глобального потепления в пределах 2 градусов по Цельсию позволят к 2030 году создать 24 млн новых рабочих мест, прогнозирует Международная организация труда (МОТ).

Источник: Reuters

Это компенсирует возможные сокращения на рынке труда, связанные с «озеленением» экономики.

МОТ рекомендует странам обеспечить социальную защиту людей, занятых, например, в нефтяной или угольной промышленности, которые могут понести потери. Новые места появятся в результате изменений в энергетическом секторе, включая переход на электромобили и повышение энергоэффективности зданий.

Понадобятся сотрудники в отраслях, связанных с очищением воздуха, воды и почвы, а также защитой от экстремальных погодных явлений.

Все эти процессы составляют часть плана по переходу на устойчивое сельское хозяйство. В настоящее время в этой отрасли экономики заняты 1,2 млрд. человек.

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«Зеленая» экономика может помочь миллионам людей выбраться из нищеты, улучшит жизнь многих жителей планеты и будущих поколений, в ней заключается «очень позитивный посыл», считает заместитель генерального директора МОТ Дебора Гринфилд.

Самый большой рост на «зеленом» рынке труда может произойти в Азии, где ожидается создание 14 млн рабочих мест. Европейский рынок, по мнению экспертов МОТ, может увеличиться на 2 млн мест, Северной и Южной Америки — на 3 млн.

В странах Африки и Ближнего Востока, которые зависят от экспорта энергоносителей, можно ждать сокращения рабочих мест, если они не переориентируют свою экономику.

При этом авторы доклада призывают все страны мира начать готовить свое население к переходу на экологически чистое производство.

Исследователи проанализировали данные по 163 отраслям экономики. Из них в 14 ожидается потеря более 10 тыс. рабочих мест, в двух секторах — добыча и переработка нефти — возможны сокращения не менее чем на 1 млн рабочих мест.

Совмещение мер по социальной защите населения с внедрением инноваций позволит поддержать людей, занятых в наиболее уязвимых отраслях экономики, и одновременно обеспечить переход на устойчивое хозяйствование, отмечается в докладе МОТ.

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