Алматинским автовокзалам грозит разорение из-за нелегальных таксистов

Источник: Zakon.kz

Алматинские автовокзалы на грани разорения. Так утверждают сами руководители «Сайрана» и «Саяхата». Даже конкретную причину возможного банкротства указывают — нелегальные таксисты. Они буквально из-под носа уводят пассажиров, — сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Руководители автовокзалов «Сайран» и «Саяхат» сегодня в один голос твердят о наболевшем. Последние пять лет, по их словам, они терпят миллионные убытки, срываются рейсы — а всему виной — недобросовестные конкуренты — нелегальные таксисты. Те оккупировали близлежащую к автовокзалам территорию и попросту воруют клиентов — потенциальных пассажиров.

«Пассажиры не доходят до автовокзала из — за этого получается рейсы некоторые срываются. Из-за нехватки пассажиров или же из-за полного отсутствия пассажиров на данный или иной рейс. То есть ситуация на данный момент похуже, чем в ранние года», — сказал финансовый директор автовокзала «Саяхат» Магомед Алероев.

Впрочем, на автовокзале «Саяхат» даже приводят конкретные цифры, своих убытков. Говорят, если раньше здесь было 30 перевозчиков, то сейчас их стало 12. И если ранее здесь перевозили свыше тысячи пассажиров в сутки, то сейчас их количество едва ли достигает пятисот.

Голосуют за нелегальных таксистов пассажиры, конечно же, и кошельком. Ведь их услуги зачастую стоят гораздо ниже, чем у официальных перевозчиков. Правда, вот за безопасность здесь, да и техническое состояние авто не отвечает никто. В случае ЧП своих претензий попросту не предъявишь никому.

«Они создают конкуренцию недобросовестную для тех недобросовестных предпринимателей, которые получают право на обслуживание тех или иных маршрутов, которые выигрывают тендеры, которые затрачивают средства, которые проводят медицинский осмотр, и потом впоследствии, что мы имеем из-за этой ситуации? Мы имеем потом те проблемы, о которых часто в СМИ появляется информация. Это, когда горит автобус, когда люди не могут выбраться. Это из-за того, что есть нелегальные перевозчики для которых важна, прежде всего, прибыль», — сообщил начальник отдела снижения административных барьеров Палаты предпринимателей г. Алматы Ильяс Касенбаев.

О проблемах автовокзалов знают не понаслышке и в транспортной инспекции. Но говорят, что проблема нелегальных перевозчиков слишком обширна, чтобы решить ее оперативно.

«Выводы я окончательно еще не буду говорить. Потому что работа еще не завершена. То есть о принятии определенного решения будет еще дополнительно сообщено», — проинформировал руководитель отдела контроля на автомобильном транспорте инспекции транспортного контроля по г. Алматы Ерлан Жусупов.