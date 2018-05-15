Кудрин высказался против полного выхода из ценных бумаг США

Источник: РИА Новости

Фракция ЕР на заседании во вторник приняла решение выдвинуть экс-министра финансов РФ Кудрина в качестве кандидата на пост председателя Счетной палаты. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место руководителя ведомства становится вакантным.

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Как рассказал Гутенев, в ходе встречи Кудрину задали вопрос о целесообразности размещения российских средств в ценных бумагах США, учитывая изменившуюся политическую и экономическую конъюнктуру.

«В мягкой форме он (Кудрин — ред.) дал понять, что он считает размещение золотовалютных резервов и накоплений государства в американских ценных бумагах вполне приемлемым… Он говорил, что, конечно же, надо учитывать и политические риски при принятии решений, но на данный момент он альтернатив не видит», — рассказал РИА Новости Гутенев.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в мае в Госдуме, заявил, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира, и что Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов.