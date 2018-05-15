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21:49 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин высказался против полного выхода из ценных бумаг США

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме высказался против полного выхода России из ценных бумаг США, заявил по итогам встречи первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Источник: РИА Новости

Фракция ЕР на заседании во вторник приняла решение выдвинуть экс-министра финансов РФ Кудрина в качестве кандидата на пост председателя Счетной палаты. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место руководителя ведомства становится вакантным.

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Как рассказал Гутенев, в ходе встречи Кудрину задали вопрос о целесообразности размещения российских средств в ценных бумагах США, учитывая изменившуюся политическую и экономическую конъюнктуру.

«В мягкой форме он (Кудрин — ред.) дал понять, что он считает размещение золотовалютных резервов и накоплений государства в американских ценных бумагах вполне приемлемым… Он говорил, что, конечно же, надо учитывать и политические риски при принятии решений, но на данный момент он альтернатив не видит», — рассказал РИА Новости Гутенев.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в мае в Госдуме, заявил, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира, и что Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов.

Согласно годовому отчету Банка России, доля евро в его резервах за прошлый год упала сразу на 10,5 процентного пункта — до 21,7% с 32,2%. Однако доля доллара возросла — до 45,8% с 40,4%; доля золота увеличилась до 17,3% с 15,2%, фунта стерлингов — до 8,3% с 7,6%, прочих валют — до 7% с 4,6%. За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6%, до 432,7 миллиарда долларов. На 27 апреля международные резервы РФ составляли 460,4 миллиарда долларов.

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